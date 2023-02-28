Станом на 28 лютого дефіцит потужності в енергосистемі України відсутній і наразі не передбачається, проте у прифронтових регіонах ситуація з електропостачанням залишається складною.

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго” у Facebook.

За даними “Укренерго”, в енергосистемі України працюють усі види електростанцій, зокрема через водопілля активно працюють гідроелектростанції. Імпорт електроенергії незначний.

У компанії нагадали, що вчора ввечері було відновлене живлення Одеси та Одеського району. Зараз Одесу заживлено за тимчасовими схемами, але до кінця тижня триватиме робота над підвищенням надійності, тож можливі невеликі обмеження.

Натомість все ще складною залишається ситуація у прифронтових областях. Відтак, у Харківській та Сумській областях внаслідок обстрілів РФ є пошкодження мереж обленерго та знеструмлення населених пунктів. Тривають ремонтні роботи.

Проте мережеві обмеження в інших регіонах відсутні, ліміти до областей не доводилися.

“На всіх енергооб’єктах, які раніше зазнали пошкоджень від ракетних та дронових атак росіян, тривають ремонти для відновлення їх функціоналу та підвищення надійності передачі електроенергії”, – підсумували в “Укренерго”.