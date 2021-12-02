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Йосиф Самуїлович Зісельс народився 2 грудня 1946 р. у Ташкенті, а ріс у Чернівцях. Там він здобув освіту за фахом фізика.

Після цього протягом 1969-1970 рр. проходив військову службу в Військово-морському флоті СРСР.

На початку 1970-х років почав брати участь у русі за повернення євреїв на історичну батьківщину, за що був виключений з комсомолу. У 1978 році був заарештований та засуджений до 3 років ув’язнення в колонії посиленого режиму за участь в Українській Гельсінській групі.

Вже у 1984 році Зісельса було повторно засуджено до такого ж терміну ув’язнення.

Він міг бути звільненим за амністією, проте в такому випадку, він мав би підписати зобов’язання про відмову від заняття політичною діяльністю, чого не зробив.

У 1989 р. виступив співзасновником Асоціації єврейських громадських організацій та спільнот України (ВААДУ), президентом якої він був протягом 1991-2014 років. У 2014-2020 був співголовою ВААДУ разом з Андрієм Адамовським. З грудня 2020 року знову очолив цю установу.

Зісельс займає активну проукраїнську позицію.

У 2019 році увійшов до стратегічної ради Руху опору капітуляції. Також виступає проти фінансованого російськими олігархами проєкту меморіалу у Бабиному Яру.