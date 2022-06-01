Щороку, 1 червня, світ відзначає Міжнародний день захисту дітей. Українці почали вшановувати цей день з 1 червня 1998 року.

Про це повідомляють #Букви.

Як започаткували Міжнародний день захисту дітей?

Під час Другої світової війни багато дітей залишилися без батьків та домівок, тому на сесії Міжнародної демократичної федерації жінок у Парижі у 1949 році ухвалили рішення про заснування свята.

Вперше Міжнародний день захисту дітей почали відзначати у 1950-му році в 51 країні світу. ООН підтримала цю ініціативу й оголосила захист прав, життя і здоров’я дітей одним із пріоритетних напрямків своєї діяльності.

Також Декларацією прав дитини Генеральної Асамблеї ООН 20 листопада 1959 року країни-члени визнали дітям, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, релігії та національного чи соціального походження, право на прихильність, любов, розуміння, достатнє харчування, медичне обслуговування, безплатну освіту, захист від усіх форми експлуатації та зростання в атмосфері загального миру та братерства.

Міжнародний день захисту дітей в Україні

У 1991 році Україна приєдналася до Конвенції ООН про права дитини, згідно з якою кожна держава повинна поважати та підтримувати права дитини на всебічну участь у культурному і творчому житті, забезпечувати їй повноцінне дозвілля та відпочинок.

В Україні День захисту дітей відзначається згідно з Указом президента від 30 травня 1998 року. Зазвичай 1 червня дітям влаштовують різноманітні розважальні заходи: концерти, виставки, екскурсії тощо.

Загибель дітей протягом повномасштабної агресії РФ в Україні

Наразі на тлі російсько-української війни в Україні щодня під загрозою знаходяться життя маленьких українців. Зокрема в Україні встановили День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти нашої країни. Він відзначається щороку 4 червня.

Згідно з інформацією Офісу Генпрокурора, станом на 1 травня внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 243 дитини. Більше ніж 689 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Водночас 446 дитини поранено.

Через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1937 закладів освіти. При цьому 181 з них зруйновано повністю.

Водночас росіяни активно вивозять на територію Росії. У таки спосіб, 267 дітей-сиріт з Маріуполя та Волновахи росіяни вивезли у Ростовську область та готуються надати їм російське громадянство. Насильницька передача дітей з однієї людської групи в іншу є геноцидом відповідно до статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду.