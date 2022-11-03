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Подерв’янський народився 3 листопада 1952 у Києві, де й у 1968 році закінчив Республіканську художню школу. Згодом у 1976 році закінчив Київський художній інститут за спеціальністю станковий і монументальний живопис, графіка та театральний живопис. Також починаючи з цього ж року бере участь у виставках, а його картини зберігаються в Національному художньому музеї та приватних колекціях України, Росії, Німеччини, США та Швеції.
Перші п’єси митець почав писати наприкінці 1970-х років і станом на зараз має і тепер їх понад 50. До прикладу, у 1977 році — служив в армії, де писав історії з вигаданими героями й істотами в листах до товаришів.
Твори Подерв’янського характерні суржиком із широким використанням нецензурної лексики. У них зображені радянські часи, міжнаціональні конфлікти, абсурдність життя тощо.
Спою популярність автор здобув не одразу, а вже наприкінці 80-х, коли записи його п’єс розповсюдились в інтернеті, а згодом їх почали видавати у вигляді книжок.
Деякі з його творів:
- “Блєск і ніщета п*дарасів”
- “Васіліса Єгоровна та мужичкі”
- “Восточна мозаїка”
- “Гамлєт, або Феномен датського кацапізму”
- “Герой нашого часу”
- “День колгоспника”
- “Кацапи”
- “Дох*я масла”
- “Жан Маре та його друзі”
У 2021 в столичній галереї сучасного мистецтва Dymchuk Gallery презентувати персональну виставку “Ole`. Лесь Подерв’янський”. До проєкту увійшли 8 живописних робіт з циклу “Корида”.
Засновники Dymchuk Gallery раніше співпрацювали з Лесем Подерв’янським, сприявши появі на сцені вистави “Павлік Морозов”, а у 2019 році у виставковій залі галереї представили персональну експозиції Подерв’янського “Kultur-Natur”.
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