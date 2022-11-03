Про це повідомляють #Букви.

Подерв’янський народився 3 листопада 1952 у Києві, де й у 1968 році закінчив Республіканську художню школу. Згодом у 1976 році закінчив Київський художній інститут за спеціальністю станковий і монументальний живопис, графіка та театральний живопис. Також починаючи з цього ж року бере участь у виставках, а його картини зберігаються в Національному художньому музеї та приватних колекціях України, Росії, Німеччини, США та Швеції.

Перші п’єси митець почав писати наприкінці 1970-х років і станом на зараз має і тепер їх понад 50. До прикладу, у 1977 році — служив в армії, де писав історії з вигаданими героями й істотами в листах до товаришів.

Твори Подерв’янського характерні суржиком із широким використанням нецензурної лексики. У них зображені радянські часи, міжнаціональні конфлікти, абсурдність життя тощо.

Спою популярність автор здобув не одразу, а вже наприкінці 80-х, коли записи його п’єс розповсюдились в інтернеті, а згодом їх почали видавати у вигляді книжок.

Деякі з його творів:

“Блєск і ніщета п*дарасів”

“Васіліса Єгоровна та мужичкі”

“Восточна мозаїка”

“Гамлєт, або Феномен датського кацапізму”

“Герой нашого часу”

“День колгоспника”

“Кацапи”

“Дох*я масла”

“Жан Маре та його друзі”

У 2021 в столичній галереї сучасного мистецтва Dymchuk Gallery презентувати персональну виставку “Ole`. Лесь Подерв’янський”. До проєкту увійшли 8 живописних робіт з циклу “Корида”.

Засновники Dymchuk Gallery раніше співпрацювали з Лесем Подерв’янським, сприявши появі на сцені вистави “Павлік Морозов”, а у 2019 році у виставковій залі галереї представили персональну експозиції Подерв’янського “Kultur-Natur”.