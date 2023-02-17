Сьогодні, 17 лютого, та у вихідні дні генерація електроенергії продовжить повністю забезпечувати її споживання.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, сьогодні та у вихідні генерація електроенергії продовжить забезпечувати її споживання. Завдяки зменшенню попиту матимемо резерв потужності.

Проте в Одеській області у зв’язку з ремонтами мереж можливі стабілізаційні відключення, але вже меншою, ніж раніше, тривалістю.

Зокрема у Харківській області за останню добу після відновлювальних ремонтів мереж заживлено ще близько 2 тисяч споживачів.

Зазначимо, що сьогодні у Києві будуть проводити заміри електроспоживання, через що не вимикатимуть електроенергію.

17 лютого “Укренерго” визначатиме актуальні показники споживання електроенергії в столиці. У зв’язку з цим у Києві сьогодні не будуть застосовуватись стабілізаційні та екстрені відключення. У компанії зазначили, що це допоможе визначити більш коректні ліміти під час застосування графіків.

Однак внаслідок пошкодження мереж “Укренерго” в деяких енерговузлах столиці можливі відключення за графіком.