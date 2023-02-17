Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.
За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, сьогодні та у вихідні генерація електроенергії продовжить забезпечувати її споживання. Завдяки зменшенню попиту матимемо резерв потужності.
Проте в Одеській області у зв’язку з ремонтами мереж можливі стабілізаційні відключення, але вже меншою, ніж раніше, тривалістю.
Зокрема у Харківській області за останню добу після відновлювальних ремонтів мереж заживлено ще близько 2 тисяч споживачів.
Зазначимо, що сьогодні у Києві будуть проводити заміри електроспоживання, через що не вимикатимуть електроенергію.
17 лютого “Укренерго” визначатиме актуальні показники споживання електроенергії в столиці. У зв’язку з цим у Києві сьогодні не будуть застосовуватись стабілізаційні та екстрені відключення. У компанії зазначили, що це допоможе визначити більш коректні ліміти під час застосування графіків.
Однак внаслідок пошкодження мереж “Укренерго” в деяких енерговузлах столиці можливі відключення за графіком.
- В Україні працюють над новим форматом електростанцій та підстанцій, які дозволять краще захистити систему від ракетних ударів. Водночас країна продовжує відновлювати постраждалі енергооб’єкти.
- В ЄС погодили збільшення пропускної спроможності для постачання електроенергії Україну. 14 лютого рішення ухвалили оператори європейської енергосистеми ENTSO-E.