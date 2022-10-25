Сьогодні, 25 жовтня, у всіх регіонах України будуть застосовувати віялові відключення електроенергії.

Про це повідомили у НЕК “Укренерго”.

У вівторок, 25 жовтня, у всіх регіонах України застосовуватимуть віялові відключення електроенергії для промислових та інших категорій споживачів.

Як наголосили в “Укренерго”, це необхідно, аби зменшити навантаження на електромережі та збалансувати роботу систем.

У компанії також нагадали споживачам про необхідність економії електроенергії, насамперед у пікові години – з 6:00 до 11:00 та з 17:0 до 23:00.

“Просимо споживачів свідомо та ощадливо підходити до споживання електроенергії, не вмикати у мережу одночасно два або більше потужних електроприладів, а також за можливості перенести користування деякими з них на нічний період (пральні машини, бойлери, обігрівачі тощо)”, – мовиться в повідомленні.

Ознайомитись з графіками відключень можна на сайтах регіональних обленерго.