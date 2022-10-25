Про це повідомили у НЕК “Укренерго”.
У вівторок, 25 жовтня, у всіх регіонах України застосовуватимуть віялові відключення електроенергії для промислових та інших категорій споживачів.
Як наголосили в “Укренерго”, це необхідно, аби зменшити навантаження на електромережі та збалансувати роботу систем.
У компанії також нагадали споживачам про необхідність економії електроенергії, насамперед у пікові години – з 6:00 до 11:00 та з 17:0 до 23:00.
“Просимо споживачів свідомо та ощадливо підходити до споживання електроенергії, не вмикати у мережу одночасно два або більше потужних електроприладів, а також за можливості перенести користування деякими з них на нічний період (пральні машини, бойлери, обігрівачі тощо)”, – мовиться в повідомленні.
Ознайомитись з графіками відключень можна на сайтах регіональних обленерго.
- З 10 жовтня Росія вразила близько 30-40% загальної національної енергетичної інфраструктури України. Окупанти завдали збитків на мільярди доларів.