Сьогодні, 3 листопада, у десяти українських областях вимикатимуть електроенергію.

Про це повідомили у пресслужбі “Укренерго”.

Зазначається, що цього дня графіки аварійних відключень застосовуватимуть у таких областях як:

Дніпропетровська

Запорізька

Кіровоградська

В “Укренерго” наголосили, що обмежене електропостачання буде застосовано до всіх категорій споживачів.

Окрім цього, графіки погодинних відключень сьогодні будуть застосовуватись у таких областях як:

Київська та місто Київ

Чернігівська

Черкаська

Житомирська

Сумська

Харківська

Полтавська

Дізнатись про час та тривалість відключення у цих регіонах можна на сайті місцевого оператора розподільчих мереж (обленерго).