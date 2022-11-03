Про це повідомили у пресслужбі “Укренерго”.

Зазначається, що цього дня графіки аварійних відключень застосовуватимуть у таких областях як:

  • Дніпропетровська
  • Запорізька
  • Кіровоградська

В “Укренерго” наголосили, що обмежене електропостачання буде застосовано до всіх категорій споживачів.

Окрім цього, графіки погодинних відключень сьогодні будуть застосовуватись у таких областях як:

  • Київська та місто Київ
  • Чернігівська
  • Черкаська
  • Житомирська
  • Сумська
  • Харківська
  • Полтавська

Дізнатись про час та тривалість відключення у цих регіонах можна на сайті місцевого оператора розподільчих мереж (обленерго).