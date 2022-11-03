Про це повідомили у пресслужбі “Укренерго”.
Зазначається, що цього дня графіки аварійних відключень застосовуватимуть у таких областях як:
- Дніпропетровська
- Запорізька
- Кіровоградська
В “Укренерго” наголосили, що обмежене електропостачання буде застосовано до всіх категорій споживачів.
Окрім цього, графіки погодинних відключень сьогодні будуть застосовуватись у таких областях як:
- Київська та місто Київ
- Чернігівська
- Черкаська
- Житомирська
- Сумська
- Харківська
- Полтавська
Дізнатись про час та тривалість відключення у цих регіонах можна на сайті місцевого оператора розподільчих мереж (обленерго).
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