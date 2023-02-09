9 лютого у трьох областях - Херсонській, Харківській та Хмельницькій - не вимикатимуть електроенергію.

Про це повідомили у пресслужбі НЕК “Укренерго”.

Протягом сьогоднішнього дня на Харківщині, Херсонщині та Хмельниччині не вимикатимуть енергопостачання. У цих регіонах сьогодні заплановано проведення вимірів фактичного споживання.

До всіх інших областей доведені ліміти споживання електроенергії, які діятимуть протягом доби. У разу перевищення лімітів в регіоні застосують аварійні відключення.

Загалом же станом на сьогодні споживання електроенергії в Україні залишається значним через низьку температуру повітря. Дефіцит потужності зберігається, найбільше у вечірній час.

В Одесі та Одеському районі ситуація покращується, поступово подаються більші обсяги електроенергії.

Продовжуються відновлювальні роботи на теплоелектростанціях, пошкоджених під час ракетних атак та нападів дронів. Здійснюється імпорт електроенергії.

Наявний обсяг виробленої електроенергії все ще недостатній для покриття споживання у повному обсязі. Вироблена електроенергія розподіляється на забезпечення роботи енергетичної та критичної інфраструктури (водоканали, котельні, лікарні), а також на покриття потреб промисловості та населення.