Сьогодні, 18 листопада, на станціях столичного метрополітену працівники Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф навчатимуть киян основних навичок домедичної допомоги при невідкладних станах.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Навчання проходитимуть у формі коротких тренінгів, які триватимуть 18 листопада з 13:00 до 17:00 на станціях метрополітену:

станція метро “Університет” (проміжний вестибюль);

станція метро “Дружби народів” (перехід);

станція метро “Шулявка” (проміжний вестибюль);

станція метро “Арсенальна” (проміжний вестибюль);

станція метро “Печерська” (проміжний вестибюль);

станція метро “Дорогожичі” (проміжний вестибюль);

станція метро “Олімпійська” (проміжний вестибюль);

станція метро “Палац Україна” (вестибюль перед турнікетом)

станція метро “Театральна” (перехід);

станція метро “Площа Льва Толстого” (вестибюль перед турнікетом);

станція метро “Позняки” (балкон над платформою);

станція метро “Героїв Дніпра” (вестибюль перед турнікетом).

За словами, директорки Департаменту охорони здоров’я Валентини Гінзбург програма складена таким чином, щоб за короткий час навчити людину основних навичок надання домедичної допомоги. Правильно оцінити стан постраждалого, надати допомогу при масивній кровотечі, порушенні прохідності дихальних шляхів, зупинці кровообігу, термічних опіках тощо.

Також вона зазначила, що в деяких ситуаціях не потрібно бути дипломованим медиком, щоб врятувати людині життя. А ситуації, коли стануть у нагоді отримані вміння, можуть несподівано статися абсолютно з кожним, особливо з урахуванням воєнного стану.

“Багато з наших медиків “швидких” мають історії, коли протриматися до їхнього приїзду постраждалому допомогло саме те, що поряд опинилася людина, яка знала, як зупинити кров або провести серцево-легеневу реанімацію. У вас є всі шанси одного разу також врятувати чиєсь життя”, – наголосила Валентина Гінзбург.

У Департаменті охорони здоров’я зазначили, що всі тренери – досвідчені спеціалісти та педагоги, які постійно навчають майбутніх медиків та ведуть курси підвищення кваліфікації для лікарів, фельдшерів і медичних сестер.