З 1 грудня 2022 року у Росії набувають чинності нові зміни до закону про "іноземних агентів", що свідчить про посилення тиску на свободу слову та опозицію, яке збільшилося після невдач РФ в Україні.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

У виданні зазначається, що це також є ще одним свідченням рішучості Росії викорінити те, що вона вважає західними ліберальними цінностями, оскільки того ж тижня, коли російський парламент поклав на стіл Путіна законопроєкт про розширення заборони на те, що він називає “пропагандою” питань ЛГБТ.

Закон про іноземних агентів 2012 року, який був прийнятий після громадських протестів проти повернення Путіна на посаду президента, вимагав від організацій, які займаються політичною діяльністю та отримують фінансування з-за кордону, реєструватися як “іноземні агенти” та дотримуватися жорстких правил й обмежень.

З того часу цей закон поступово оновлювався, утворюючи основу все міцнішого тиску на громадянське суспільство в Росії протягом останнього десятиліття. З першого грудня 2022 року це визначення було розширено, щоб охоплювати не лише осіб чи організації, які отримують фінансування з-за кордону, але й тих, хто “отримав підтримку та перебуває під іноземним впливом”.

Подальше трактування закону не дає багато пояснень. “Підтримка” з боку іноземних джерел визначається не просто як фінансова, а “організаційно-методична або науково-технічна допомога”. Відповідно до закону, “вплив” означає “вплив на особу шляхом примусу, переконання чи іншим способом”. Російський журналіст, який зараз проживає у Литві Костянтин фон Еггерт зазначив, що у цьому полягає вся суть закону.

Подібні закони, які складають те, що він називає “путінської репресивною системою”, розроблені як широкі та розмиті та застосовуються вибірково, щоб “налякати та паралізувати”.

“Якщо закони будуть застосовані у всіх сферах, ви можете досить швидко зрозуміти, як обійти систему. Якщо закони застосовуються безсистемно або легко, ви не розумієте їх”, – сказав Костянтин фон Еггерт.

Ще один російський журналіст у вигнанні, відомий своїми розслідуваннями щодо російських спецслужб Андрій Солдатов також прокоментував цей розширений закон про “іноземних агентів”. Він сказав, що це частина репресій, які безпосередньо пов’язані з поразками Росії в Україні.

“Ви не можете дати справді якісний наратив, пояснення, чому віддали Херсон.Найкращий спосіб зробити це — додати елемент страху”, – заявив Андрій Солдатов.

У виданні наголосили, що подальше розмивання свободи слова та демократичних свобод у Росії майже з самого початку йшла поруч з тим, що Кремль називає “спеціальною військовою операцією” в Україні. За кілька днів після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, Путін обмежив доступ росіянам до соціальної мережі Facebook, деяких західних новинних сайтів і незалежних ЗМІ в країні.

Розширений закон про іноземних агентів тепер є ще потужнішим інструментом у російському законодавчому наборі для приведення населення у відповідність до її цілей. Будь-яка особа чи організація, визнана іноземним агентом, буде позбавлена ​​багатьох викладацьких посад, не зможе організовувати публічні заходи та отримувати державне фінансування проєктів.

Закон також забороняє розповсюджувати серед неповнолітніх будь-які матеріали, опубліковані іноземним агентом. Він повинен буде мати маркування 18+ і продаватися в герметичній непрозорій упаковці.

Міністерство юстиції Росії тепер публікуватиме персональні дані “іноземних агентів” – не лише імена та дати народження, а й ідентифікаційні номери платників податків та індивідуальні номери страхових рахунків.