Про це повідомляє турецьке інформагентство агентство Anadolu.
Зазначається, що сьогоднішня зустріч лідерів Росії та Туреччини буде вже другою, за останні 17 днів і вона має критично важливий характер.
Основною темою сьогоднішніх перемовин Путіна та Ердогана стане підготовка нової антитерористичної операції Туреччини на півночі Сирії.
Ердоган неодноразово заявляв про важливість виконання російсько-турецьких домовленостей щодо Сирії, які були узгоджені у 2019 році.
Згідно з домовленостями, які складаються з 10 пунктів, Росія зобов’язалась відвести загони сирійського крила терористичної організації РКК – YPG від кордонів Туреччини. Однак Росія ще досі не виконала цього пункту.
Окрім цього, ще однією темою перемовин стане повномасштабна російсько-українська війна та реалізації “зернової угоди” між Україною та Росією, у якій посередниками стали ООН та Туреччина.
Щодо теми війни в Україні, Ердоган наголосить на готовності Туреччини посилити вклад у припинення активних бойових дій.
- Нагадаємо, російська державна компанія “Росатом” перерахувала гроші дочірній компанії “Akkuyu Nuclear JSC”, яка будує атомну електростанцію вартістю 20 мільярдів доларів на середземноморському узбережжі Туреччини, не боячись, що проєкт можуть відкласти через санкції.
- Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що РФ та Об’єднані Арабські Емірати хочуть співпрацювати з Baykar, виробником Bayraktar і Akıncı UAV. З такою пропозицією особисто до нього звернувся президент РФ Путін під час зустрічі в Тегерані.