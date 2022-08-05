У п'ятницю, 5 серпня, у російському Сочі відбудеться зустріч президента РФ Володимира Путіна та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Однією з тем перемовин стане ситуація в Україні.

Про це повідомляє турецьке інформагентство агентство Anadolu.

Зазначається, що сьогоднішня зустріч лідерів Росії та Туреччини буде вже другою, за останні 17 днів і вона має критично важливий характер.

Основною темою сьогоднішніх перемовин Путіна та Ердогана стане підготовка нової антитерористичної операції Туреччини на півночі Сирії.

Ердоган неодноразово заявляв про важливість виконання російсько-турецьких домовленостей щодо Сирії, які були узгоджені у 2019 році.

Згідно з домовленостями, які складаються з 10 пунктів, Росія зобов’язалась відвести загони сирійського крила терористичної організації РКК – YPG від кордонів Туреччини. Однак Росія ще досі не виконала цього пункту.

Окрім цього, ще однією темою перемовин стане повномасштабна російсько-українська війна та реалізації “зернової угоди” між Україною та Росією, у якій посередниками стали ООН та Туреччина.

Щодо теми війни в Україні, Ердоган наголосить на готовності Туреччини посилити вклад у припинення активних бойових дій.