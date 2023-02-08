8 лютого у трьох українських областях не встановили ліміти споживання електропостачання з метою перевірити фактичне споживання електроенергії.

Про це повідомили у НЕК “Укренерго”.

У компанії повідомили, що сьогодні ліміти споживання не доводились до Запорізької, Донецької та Миколаївської областей, де планувалось провести виміри фактичного споживання.

Однак через пошкодження водогону внаслідок обстрілів росіян виміри у Миколаївській області наразі проводитись не будуть, оскільки пошкоджена критична інфраструктура є значним споживачем, що вплине на показники вимірів. Та попри це обмеження споживання в області наразі не застосовуватимуться.

До всіх інших областей доведені ліміти споживання електроенергії на поточну добу. У разі перевищення лімітів застосовуватимуться аварійні відімкнення.

В Одесі та прилеглих районах застосовуються аварійні відключення.

Загалом же, станом на 8 лютого споживання електроенергії в Україні зросло через похолодання. Водночас трохи збільшилось виробництво електроенергії. Дефіцит потужності зберігається, найбільше у вечірні години.

Після аварійного ремонту обладнання включено в роботу один блок на одній з електростанцій у центральному регіоні. Також зросла генерація з відновлюваних джерел енергії. Водночас один блок на іншій електростанції виведений в аварійний ремонт. Продовжується імпорт електроенергії.

Наявний обсяг виробленої електроенергії все ще недостатній для покриття споживання у повному обсязі. Вироблена електроенергія розподіляється на забезпечення роботи енергетичної та критичної інфраструктури (водоканали, котельні, лікарні), а також на покриття потреб промисловості та населення.