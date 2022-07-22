У п'ятницю, 22 липня, у Стамбулі Україна, Росія та ООН, за посередництва Туреччини, повинні підписати угоду щодо експорту українського зерна з декількох українських портів.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

До складу української делегації зокрема увійшли міністр інфраструктури Олександр Кубраков та народний депутат Рустем Умеров.

Підписання угоди повинно забезпечити транспортування експорту зерна з українських портів, які заблоковані Росією.

На підписання угоди до Туреччини також відправився російський міністр оборони Сергій Шойгу, про що повідомив речник президента РФ Дмитро Пєсков.

“Так, ми можемо підтвердити, що міністр оборони Шойгу відправиться до Туреччини. Ми можемо підтвердити, що сьогодні готується угода до підписання” – сказав він.

За словами представника української делегації Рустема Умерова, в угоді йдеться про відновлення експорту з трьох українських портів: Одеса, Південний та Чорноморськ. Всі троє портів – в Одеській області.

“У майбутньому, ми сподіваємося, що зможемо розширити список. Всі рекомендації морських сил, збройних сил повинні виконуватися. Є безпечні коридори, маршрути, які ми розробили разом з військовими, і всі цивільні кораблі підуть. Ми будемо продавати зерно всім. І всі судна, які дотримуються цих правил, можуть до нас прийти”, – сказав Умеров.

Всі деталі щодо портів та безпеки маршрутів будуть оголошені пізніше у Стамбулі.

Зазначається, що представники України вже прибули до Стамбула та навіть зустрілись з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем. Під час зустрічі останній вкотре наголосив, що потрібно розблокувати українські порти і запевнив, що пріоритетом ООН є безпека.

Прокоментував сьогоднішні перемовини і радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Він застеріг росіян від будь-яких провокацій перед підписання угоди.

“Жодного транспортного супроводу російськими кораблями та присутності російських представників у наших портах. У разі провокацій — негайна військова відповідь”, – написав він у Twitter.

Подоляк наголосив, що Україна підписує договір не з Росією, а з Туреччиною та ООН.

Щодо Росії, то їх представники також мають підписати окрему угоду з Туреччиною та ООН.