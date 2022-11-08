Нещодавно відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні, 8 листопада українській стороні вдалося повернути рідним тіла 38 захисників.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції у Telegram.

Зауважується, що операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та низки силових структур України: “Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції”, — додали у відомстві.

Загалом від початку роботи Офісу Уповноваженого вдалося повернути 663 тіла загиблих.

У повідомленні нагадали, що в областях працюють регіональні центри Уповноваженого, з якими можна зв’язатися за номером гарячої лінії: 0 800 339 247.

Також у вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за телефоном: (095) 896-04-21. Повідомити про зниклих осіб можна безпосередньо Уповноваженому: (099) 792-01-26.