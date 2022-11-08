Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції у Telegram.
Зауважується, що операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та низки силових структур України: “Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції”, — додали у відомстві.
Загалом від початку роботи Офісу Уповноваженого вдалося повернути 663 тіла загиблих.
У повідомленні нагадали, що в областях працюють регіональні центри Уповноваженого, з якими можна зв’язатися за номером гарячої лінії: 0 800 339 247.
Також у вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за телефоном: (095) 896-04-21. Повідомити про зниклих осіб можна безпосередньо Уповноваженому: (099) 792-01-26.
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