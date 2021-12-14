Сьогодні, 14 грудня, в Україні відзначають День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС на згадку про завершення 14 грудня 1986 року будівництва саркофагу над четвертим зруйнованим енергоблоком ЧАЕС.

Про це повідомляють #Букви.

Чорнобильська катастрофа, яка сталася в 1986 році, вважається однією з наймасштабніших техногенних аварій в усьому світі. Після неї почали ставитися з пересторогою до “мирного атома”.

Щороку в Україні саме 14 грудня вшановують пам’ять тих героїв, які першими приїхали на виклик і почали ліквідацію наслідків вибуху на Чорнобильській АЕС.

Офіційно пам’ятну дату було встановлено тільки в 2006 році.

Будівництво ЧАЕС почалося у 1970 році. Перший енергоблок підключили вже 27 вересня 1977 року. Згодом почали працювати ще 3 енергоблоки.

О першій ночі 26 квітня 1986 року на ЧАЕС почали проводити плановий експеримент, під час якого повинні були відключити систему аварійного охолодження на 4 реакторі і виміряти показники турбогенератора.

Внаслідок непрофесійних дій, а також особливості конструкції самого генератора, рівень потужності, який мав становити всього 30%, встановили на 50%. Реактор кілька годин працював без аварійної системи охолодження, а потім оператор просто не зміг втримати його показники на потрібному рівні.

Згідно з інструкцією в такому разі роботу мали зупинити, але працівники станції продовжили експеримент.

О 1 годині 23 хвилини пролунало два потужних вибухи, внаслідок яких 4 енергоблок був повністю зруйновано.

Офіційні дані кажуть про 134 зареєстрованих випадки гострої променевої хвороби серед тих, хто проводив аварійні роботи на четвертому енергоблоці ЧАЕС. У багатьох випадках перебіг хвороби ускладнювався променевими опіками шкіри, викликаними β-випромінюванням.

Лише протягом 1986 року від променевої хвороби померло 28 людей.