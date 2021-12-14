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Чорнобильська катастрофа, яка сталася в 1986 році, вважається однією з наймасштабніших техногенних аварій в усьому світі. Після неї почали ставитися з пересторогою до “мирного атома”.
Щороку в Україні саме 14 грудня вшановують пам’ять тих героїв, які першими приїхали на виклик і почали ліквідацію наслідків вибуху на Чорнобильській АЕС.
Офіційно пам’ятну дату було встановлено тільки в 2006 році.
Будівництво ЧАЕС почалося у 1970 році. Перший енергоблок підключили вже 27 вересня 1977 року. Згодом почали працювати ще 3 енергоблоки.
О першій ночі 26 квітня 1986 року на ЧАЕС почали проводити плановий експеримент, під час якого повинні були відключити систему аварійного охолодження на 4 реакторі і виміряти показники турбогенератора.
Внаслідок непрофесійних дій, а також особливості конструкції самого генератора, рівень потужності, який мав становити всього 30%, встановили на 50%. Реактор кілька годин працював без аварійної системи охолодження, а потім оператор просто не зміг втримати його показники на потрібному рівні.
Згідно з інструкцією в такому разі роботу мали зупинити, але працівники станції продовжили експеримент.
О 1 годині 23 хвилини пролунало два потужних вибухи, внаслідок яких 4 енергоблок був повністю зруйновано.
Офіційні дані кажуть про 134 зареєстрованих випадки гострої променевої хвороби серед тих, хто проводив аварійні роботи на четвертому енергоблоці ЧАЕС. У багатьох випадках перебіг хвороби ускладнювався променевими опіками шкіри, викликаними β-випромінюванням.
Лише протягом 1986 року від променевої хвороби померло 28 людей.
- Нагадаємо, близько 95% зразків диких грибів, зібраних у Німеччині за останні шість років, все ще містять радіоактивне забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи 1986 року, хоча його рівень не перевищує допустимих меж.
- У квітні Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) і Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили про допомогу Україні в ліквідації Чорнобильської катастрофи в рамках нового чорнобильського фонду – Рахунки міжнародного співробітництва для Чорнобиля (РМСЧ).
- Раніше Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник занесли до оновленої бази природоохоронних територій світу (The World Database on Protected Areas).
- У жовтні 2021 року помер перший директор Чорнобильської атомної електростанції Віктор Брюханов.