Сьогодні, 15 вересня, між Харковом та нещодавно деокупованою Балаклією почав курсувати рейковий автобус.

Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”. Поїзд №6403/6402 Харків — Балаклія — Харків курсуватиме щодня, а також робитиме зупинки на станціях Основа, Жихор, Зміїв, Занки та Шебелинка. Вартість проїзду з Харкова до Балаклії — 29 грн. Квитки можна придбати в касах та у провідників під час подорожі.

14 вересня журналістка “Громадського” Анастасія Станко опублікувала відео з першого тестового потягу до Балаклії. Вона зазначила, що на шляху був один зруйнований міст та міни, які вже прибрали, а також покинуті позиції російських окупантів.

ДОВІДКА. Збройні сили України звільнили від російських загарбників Балаклію 10 вересня й тоді ж у центрі міста українські військові підняли державний прапор.