Поїзд №6403/6402 Харків — Балаклія — Харків курсуватиме щодня, а також робитиме зупинки на станціях Основа, Жихор, Зміїв, Занки та Шебелинка.
Вартість проїзду з Харкова до Балаклії — 29 грн. Квитки можна придбати в касах та у провідників під час подорожі.
14 вересня журналістка “Громадського” Анастасія Станко опублікувала відео з першого тестового потягу до Балаклії. Вона зазначила, що на шляху був один зруйнований міст та міни, які вже прибрали, а також покинуті позиції російських окупантів.
ДОВІДКА. Збройні сили України звільнили від російських загарбників Балаклію 10 вересня й тоді ж у центрі міста українські військові підняли державний прапор.
- Військові РФ хочуть здатись в полон та самостійно телефонують в штаб з питань військовополонених. Під час телефонної розмови з’ясовують умови та порядок дій, які для цього треба виконати.
- Група “Барс” розвідроти 25 повітряно-десантної бригади взяла у полон підполковника Збройних сил РФ Артема Хелемендика із 18 мотострілецької дивізії РФ.
- Український журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Збройні сили України взяли у полон засудженого росіянина, який є членом приватної військової компанії “Ліга”.