В період з 1 по 2 лютого нещодавно відкрита зелена комета, вперше за 50 тисяч років, пролетить повз Землю. Востаннє її можна було побачити на нічному небі в кам’яному віці.

Про це повідомляє CNN.

За даними NASA, відкрита 2 березня 2022 року астрономами за допомогою широкозонної оглядової камери Zwicky Transient Facility в обсерваторії Паломар в окрузі Сан-Дієго, Каліфорнія, комета максимально наблизилася до Сонця 12 січня.

Комета під назвою C/2022 E3 (ZTF) має орбіту навколо Сонця, яка проходить через зовнішні межі сонячної системи, тому, згідно з даними, вона пройшла такий довгий шлях, щоб знову облетіти Землю.

За даними EarthSky, крижаний небесний об’єкт пролетить повз Землю між 1 і 2 лютого на відстані від 26 до 27 мільйонів миль (від 42 до 44 мільйонів кілометрів). Проте навіть під час свого максимального наближення комета все одно буде перебувати на відстані, яка у 100 разів перевищує відстань Місяці від Землі.

Коли комета наблизиться до Землі, спостерігачі зможуть помітити її як слабку зелену пляму біля яскравої Полярної зірки. Комети відбивають різні кольори світла через їх поточне положення на орбіті та хімічний склад.

У виданні зазначили, що для тих, хто перебуває в північній півкулі, оптимальним для спостереження за кометою є небо рано вранці. Космічний об’єкт буде важче побачити тим, хто мешкає в південній півкулі.

Залежно від яскравості комету C/2022 E3 (ZTF) можна навіть побачити неозброєним оком у темному небі, але за допомогою бінокля чи телескопа комету буде легше побачити.

У виданні пояснили, що комету можна відрізнити від зірок за смугастими хвостами з пилу та енергетично заряджених частинок, а також за сяючою зеленою комою, що оточує її.

Кома — це оболонка, яка утворюється навколо комети, коли вона проходить близько до сонця, змушуючи її лід сублімувати або перетворюватися безпосередньо на газ. Це призводить до того, що комета виглядає нечіткою під час спостереження в телескопи.

За даними EarthSky, пролетівши повз Землю, комета максимально наблизиться до Марса 10 лютого.