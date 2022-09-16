Сьогодні, 16 вересня, Кабінет Міністрів підтримав внесення на розгляд до Верховної Ради законопроєкту "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо протидії російській паспортизації".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

В уряді пропонують запровадити кримінальну відповідальність за:

отримання паспорта РФ в умовах воєнного стану українськими публічними службовцями за відсутності ознак держзради;

пропаганду, публічні заклики, поширення матеріалів із закликами щодо необхідності набуття російського громадянства;

примус українців до отримання громадянства РФ.

Водночас зміни пропонується внести в закон “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”.

“Закон, у разі його ухвалення, не матиме зворотної сили. Тобто, він не розповсюджуватиметься на факти отримання українцями паспортів Російської Федерації до набрання цим законом чинності”, — йдеться в повідомленні.

Також в Мінреінтеграції пояснили, що Міжнародне гуманітарне право та Кримінальний кодекс не містять ефективних інструментів для покарання за примусову паспортизацію: “Росіяни та їхні посібники з 2014 року примусово роздали сотні тисяч паспортів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, не кажучи про український Крим. Жодного судового вироку за такі злочини вони не отримали. Саме відчуття безкарності дозволяє їм поводити себе так зухвало”, — заявили в міністерстві.