Сьогодні в Естонії мають розпочатися масштабні навчання НАТО, які планувалися за кілька місяців до початку вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Одне з найбільших навчань під назвою Hedgehog відбудеться в Естонії. В ньому візьмуть участь 15 тисяч військовослужбовців з 14 країн. З 1991 року це одне з наймасштабніших військових навчань в Естонії.

В операціях “Захисник Європи” та “Швидка відповідь” візьмуть участь 18 тисяч військовослужбовців з 20 країн. Також ці операції відбудуться у Польщі та 8 інших країнах. Натомість у Литві до навчань під кодовою назвою “Залізний вовк” буде залучено 3000 військових союзників та 100 одиниць техніки.

Речниця НАТО Оана Лунгеску зазначила, що НАТО – сильна організація, яка готова захищати нації та захищатися від будь-якої небезпеки.

“Подібні навчання було сплановано задовго до жорсткого та невиправданого вторгнення Росії в Україну. Вони допомагають усунути можливість прорахунків або непорозумінь щодо нашої рішучості захищати кожен дюйм території союзників”, – заявила Оана Лунгеску.

Також речниця додала, що навчання НАТО є оборонними, прозорими та відповідають міжнародним зобов’язанням.