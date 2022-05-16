Про це повідомляє британське видання The Guardian.
Одне з найбільших навчань під назвою Hedgehog відбудеться в Естонії. В ньому візьмуть участь 15 тисяч військовослужбовців з 14 країн. З 1991 року це одне з наймасштабніших військових навчань в Естонії.
В операціях “Захисник Європи” та “Швидка відповідь” візьмуть участь 18 тисяч військовослужбовців з 20 країн. Також ці операції відбудуться у Польщі та 8 інших країнах. Натомість у Литві до навчань під кодовою назвою “Залізний вовк” буде залучено 3000 військових союзників та 100 одиниць техніки.
Речниця НАТО Оана Лунгеску зазначила, що НАТО – сильна організація, яка готова захищати нації та захищатися від будь-якої небезпеки.
“Подібні навчання було сплановано задовго до жорсткого та невиправданого вторгнення Росії в Україну. Вони допомагають усунути можливість прорахунків або непорозумінь щодо нашої рішучості захищати кожен дюйм території союзників”, – заявила Оана Лунгеску.
Також речниця додала, що навчання НАТО є оборонними, прозорими та відповідають міжнародним зобов’язанням.
- Нагадаємо, що раніше Естонія направила в Україну понад 10 тонн допомоги. У вантажі знаходиться необхідне для відновлення пошкоджених електромереж через бойові дії з РФ.
- Уряд Естонії скеровує до України фахівців з розмінування, які на ротаційній основі допомагатимуть українським колегам на найбільш замінованих територіях.
- Центральний банк Естонії випустить присвячену Україні монету номіналом у 2 євро.