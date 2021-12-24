24 грудня 2021 року виповнилося б 84 роки В’ячеславу Чорноволу — політику, державному діячеві, Герою України, який загинув 25 березня 1999 на 5 кілометрі траси Бориспіль-Золотоноша.

Про це повідомляють #Букви.

Народився національний лідер 24 грудня 1937 року в селі Єрки на Черкащині.

Він був одним із засновників національно-визвольного руху шістдесятників та дисидентів, літературний критик, журналіст, депутат Верховної Ради I-III скликань, багаторічний лідер “Народного Руху України”.

У 1991 році був другим після Леоніда Кравчука, а у 1999 був єдиним реальним опонентом владного кандидата

У тому ж таки 1999 році трагічно загинув за офіційною версією, внаслідок ДТП. Його автомобіль врізався в “КамАЗ” із причепом.

Політик і його водій Євген Павлов загинули на місці ДТП. Версії слідства змінювались досить часто від дня трагедії.

У 2017 році тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко пообіцяв парламентарям розслідувати обставини смерті лідера Народного руху України В’ячеслава Чорновола, як тільки завершить справи експрезидента Віктора Януковича і Майдану.

Більшість друзів і син, Тарас Чорновіл, переконані, що це було політичне вбивство.

Сьогодні йому могло виповнитися 84 роки.

Його бачення майбутнього України значно випереджало погляди сучасників, які усіма силами намагалися консервувати застарілу та неефективну радянську систему, плоди діяльності котрої ми пожинаємо сьогодні. І по смерті В’ячеслав Чорновол залишив для українців мудрість, користуючись якою, можна було уникнути багатьох фатальних помилок.

5 найяскравіших цитат В’ячеслава Чорновола

1. …Над Україною нависає зловісна двоголова тінь російського імперіалізму, який тільки й чекає остаточного колапсу нашого суспільства, щоб запустити хижі пазурі в живе тіло нашого народу.

Це пророче висловлювання було сказане В’ячеславом Чорноволом у 1997 році.

2. Немає в нас бандерівців та москалів, східних і західних. Всі ми — народ України.

3. Допустити дві державні мови або одну державну, а одну офіційну – значить, зруйнувати державу. Я завжди наводжу в приклад євреїв, які відродили вже мертву мову і об’єдналися навколо неї.

4. Найбільше чого ми тоді боялися, що нас справді викинуть з України.

5. Україна розпочинається з тебе.