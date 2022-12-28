Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю (ГЦСК).
У ГЦСК зазначили, що епіцентр землетрусу знаходиться на захід від населеного пункту Делятин, Надвірнянського району, Івано-Франківської області, на глибині 2 км.
За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних. Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами.
Нагадаємо, що останній землетрус з цього району був зареєстрований 15 листопада 2022 року з магнітудою 2,4.
Варто зауважити, що у листопаді цього року стався землетрус на острові Ява магнітудою 5,6 , внаслідок чого 162 людини загинули. Катаклізм викликав зсуви ґрунту й обвал будівель. Згідно з даними геологічної служби США, епіцентр поштовхів був у регіоні Чіанджур провінції Західна Ява на глибині 10 км.
Повідомлялося про кілька зсувів по всьому Чіанжуру – десятки будівель було пошкоджено, серед них ісламська школа-інтернат, лікарня та інші громадські об’єкти.
- Наприкінці липня на Філіппінах трапився землетрус магнітудою 7,1 бала. Внаслідок нього загинуло щонайменше четверо осіб та ще близько 60 постраждало.
- 22 червня афганську провінцію Пактика (Афганістан) сколихнув потужний землетрус магнітудою у 6 балів за шкалою Ріхтера. Через нього загинуло щонайменше 1000 осіб, та ще близько 1500 отримали поранення.