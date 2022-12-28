Сьогодні, 28 грудня, в Надвірнянському районі Івано-Франківській області стався землетрус магнітудою 2,4 бали за шкалою Ріхтера.

Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю (ГЦСК).

У ГЦСК зазначили, що епіцентр землетрусу знаходиться на захід від населеного пункту Делятин, Надвірнянського району, Івано-Франківської області, на глибині 2 км.

За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних. Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами.

Нагадаємо, що останній землетрус з цього району був зареєстрований 15 листопада 2022 року з магнітудою 2,4.

Варто зауважити, що у листопаді цього року стався землетрус на острові Ява магнітудою 5,6 , внаслідок чого 162 людини загинули. Катаклізм викликав зсуви ґрунту й обвал будівель. Згідно з даними геологічної служби США, епіцентр поштовхів був у регіоні Чіанджур провінції Західна Ява на глибині 10 км.

Повідомлялося про кілька зсувів по всьому Чіанжуру – десятки будівель було пошкоджено, серед них ісламська школа-інтернат, лікарня та інші громадські об’єкти.