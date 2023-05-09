У вівторок, 9 травня, ввечері розпочнеться 67-й пісенний конкурс "Євробачення". У першому півфіналі Євробачення в Ліверпулі виступлять співаки з 15 країн, щоб позмагатися за можливість потрапити у фінал конкурсу, який запланований на 13 травня.

Про це сповіщає Eurovision Song Contest 2023.

“Сьогодні ввечері на сцені виступлять зі своїми номерами перші 15 країн, з яких лише 10 пройдуть у суботній фінал”, – йдеться в дописі.

Початок шоу відбудеться о 9 годині вечора за центральноєвропейським часом (10 годині вечора за київським часом) у прямому ефірі з Liverpool Arena у Великій Британії. Ведучими сьогоднішнього дня “Євробачення” будуть українська співачка та авторка пісень Юлія Саніна, британська актриса та співачка Ханна Веддінгем, британська реперка та танцюристка Алеша Діксон.

Зазначається, що порядок виступів визначався британським виданням BBC на основі жеребкування.

Відтак, сьогодні виступлять Норвегія, Мальта, Сербія, Латвія, Португалія, Ірландія, Хорватія, Швейцарія, Ізраїль, Молдова, Швеція, Азербайджан, Чехія, Нідерланди та Фінляндія.

Другий півфінал конкурсу відбудеться 11 травня, у ньому візьмуть участь 16 країн, з яких відберуть також лише 10. Гранд-фінал запланований на 13 травня.

Нагадаємо, що 4 травня, український гурт TVORCHI прибув до Ліверпуля на пісенний конкурс “Євробачення-2023”.

TVORCHI разом з українською делегацією прибули в Ліверпуль. В аеропорту українців зустрів лорд-мер Ліверпулю Рой Гледден. Він побажав артистам успіхів на “Євробаченні-2023” та гарно провести час.

“Ми сподіваємось, ви посядете друге місце”, — пожартував Гледден.

Згодом українська делегація у синьо-жовтому вбранні виконала гімн України.

Гурт виїхав до Великої Британії 1 травня. Музиканти вирушили потягом “Київ-Хелм”. Тоді у поїзді відбулася спонтанна автограф-сесія для пасажирів як бонус від Джеффрі та Андрія.

Довідково. TVORCHI — український музичний гурт, заснований у 2018 році саунд-продюсером Андрієм Гуцуляком та вокалістом Джеффрі Кенні.

Музиканти вже мають чотири студійні альбоми “The Parts” (2018) та “Disco Lights” (2019), “13 Waves” (2020), “Road” (2021) та дев’ять синглів.