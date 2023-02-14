Сьогодні, 14 лютого, у небо над РФ піднялась російська спеціальна авіація так званого "судного дня", яка знаходиться у прямому підпорядкуванні апарату Міністерства оборони РФ.

Про це повідомляє Defense Express.

Відтак одразу чотири спеціальних літаки, з яких два належать до повітряних командних пунктів Ту-214ПУ-СБУС, один Ту-214ОН та два Ту-154 злетіли з аеродрому “Чкаловський” у Москві у напрямку Архангельська, але повернули назад.

Варто зауважити, що Ту-214ПУ-СБУС є спеціальною модернізацією Ту-204, його призначення – бути повітряним командним пунктом. Тобто містити у собі весь комплекс засобів для керування військами з неба, для чого машина оснащена потужними засобами зв’язку. Фактично це такий самий літак “судного дня”, як й літак Путіна “Іл-80”.

Крім того, Ту-214ПУ-СБУС вирізняється тим, що може працювати у режимі ретранслятора та забезпечувати стійкий зв’язок між різними командними пунктами у випадку “нештатних ситуацій”, коли інші засоби зв’язку не працюють. У виданні зауважили, що політ одразу двох таких літаків, RA-64529 та RA-64530, виглядає доволі дивним.

Також зазначається, що Ту-214ОН під реєстраційним номером RF-64525 фактично є повітряним комплексом розвідки, зокрема як оптичної, так й радіотехнічної. Але за декілька місяців до широкомасштабного вторгнення в Україну, 18 грудня 2021 року, РФ офіційна вийшла з договору “про відкрите небо”.

Щодо Ту-154 з реєстраційним номером RA-85843, то відомо, що до 2020 році він перебував не у льотному стані сім років поспіль. Призначення цього літака, ймовірно, залишилось без змін у вигляді пасажирського борту.

Проте, як згодом виявилось, у груповому польоті брали участь не чотири борти, а п’ять, вже перед посадкою у Москві транспондер увімкнув ще один Ту-154 (RA-85563). Цей літак взагалі відомий через те, що у 2011 році, після багаторічної перерви у польотах, ледь не розбився через відмову керування.

Офіційною причиною аварійної ситуації стало те, що бортовий інженер помилився у приєднанні автоматичної системи керування до бортової системи живлення літака.

“З огляду на все, можна зробити припущення, що відбувся тренувальний політ спеціалізованого авіазагону, але його проведення було максимально демонстраційним. А показушність, вочевидь, була “присвячена” до вже дев’ятої зустрічі на авіабазі “Рамштайн” у Німеччині”, – припустили у Defense Express