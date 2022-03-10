Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба проведе перемовини з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим вже сьогодні, 10 березня.

Про це повідомляють #Букви.

Зустріч відбудеться в Анталії за участі також голови МЗС Туреччини Мевлюти Чавушоглу.

Сам Кулеба раніше поділився, що Україна ретельно готується до переговорів, але очікування від них стримані.

“Наш інтерес, припинити вогонь, звільнити наші території, вирішення всіх гуманітарних катастроф створених російською армією. Що ми отримуємо на виході, залежить з якими інструкціями їде на ці переговори Лавров. Сподіваюсь, він приїде не з пропагандистськими настроями, а як припинити цю війну розв’язану РФ”, – повідомив напередодні Дмитро Кулеба.

Також в етері телемарафону “UA:Разом” сповістили, що станом на 9:20 Дмитро Кулеба вже знаходиться у Туреччині.