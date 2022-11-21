В Україні 21 листопада відзначають День десантно-штурмових військ Збройних сил. Дату свята змінили у 2017 році й тоді ж надали нову військову символіку.

Про це повідомили #Букви.

Раніше свято називалося Днем високомобільних десантних військ. Воно відзначалося у нашій країні 2 серпня з 1999 року. Проте ця дата пов’язана з першим стрибком радянських парашутистів у Московському військовому окрузі. Тому вона не має нічого спільного з українськими десантниками.

В указі президента зазначено, що свято вирішили встановити “…з огляду на хоробрість та героїзм воїнів-десантників, виявлені у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, з метою відродження національної військової ідентичності, започаткування сучасних традицій вшанування перемог українського війська та виховання у громадян патріотизму…”.

Вперше свято провели на Михайлівській площі з урочистими церемоніями. Під час них президент України та військове командування вручили десантникам нову військову символіку. Колір беретів вирішили змінити з синього на бордовий. Він символізує колір крові, яку пролили захисники в боях за Україну.

Крім того, бордові берети носять десантники у 59 країнах світу, зокрема у 19 країнах НАТО.

Під час широкомасштабної війни проти Росії українські десантники мужньо захищають нашу землю від окупантів.

Привітання

Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України, привітав Десантно-штурмові війська зі святом у Telegram. Він подякував кожному десантнику за службу, вірність присязі та клятві перед Україною.

“Ви – завжди перші! Ви там, де найважче. Ви пройшли особливий відбір і виснажливу підготовку. Саме тому ви є елітою війська і гордістю нації”, — написав він.

Залежний додав, що схиляє голову перед тими, “чия кров назавжди влилася в колір ваших беретів”.

Командувач Об’єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв привітав десантників з їхнім професійним святом.

“Ви проявляєте феноменальні здібності та неабияку винахідливість у ході проведення рейдів та операцій зі звільнення окупованих територій. “Завжди перші!”, – це саме те гасло, яке якісно характеризує ваше прагнення бути першими у всьому – і у навчанні, і на полі бою. Ваше щире бажання захищати – викарбуване у ваших серцях, які стукають в унісон з серцями мільйонів українців”, – підкреслив Наєв.

Міністр оборони України Олексій Резніков нагадав, що саме десантники одними з перших встали на захист України у 2014 році. Він сказав, що вони завжди перші там, де найважче та найнебезпечніше.

“Завжди перші! Це не перебільшення, коли ми говоримо про українські ДШВ. В обороні, рейді, атаці. Ви завжди перші там, де найважче та найнебезпечніше. Ви одні з перших, хто пішов на захист східних кордонів України у 2014, ви ті, хто перший зробив постріл у відповідь. Перші, хто зазнав втрат… У 14-му році українські десантники на Висоті Браво перші зустрілись з російськими окупантами. Висоту обстрілювали протягом 19 годин. Орки думали, що вибили десантників з висот, але нічого в них не вийшло!” — наголосив Резніков.