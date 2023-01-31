Сьогодні в Україні очікується сніг з дощем: прогноз погоди на 31 січня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні у всіх регіонах очікується дощ зі снігом, місцями ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер переважно південно-західний, у західних областях з переходом на північно-західний 7-12 м/с, у Карпатах та вдень в західних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря вдень від -1 до +4 градусів, на високогір’ї Карпат протягом доби -4…-9 градусів.
У Києві сьогодні вдень невеликий сніг з дощем. Подекуди ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Вдень у столиці близько 0 градусів.
- 1 січня 2023 року в Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +10,3°C. Це на 4,4°C вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.