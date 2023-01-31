російсько-українська війна
08:15 У Білому домі підтримали позицію Байдена не відправляти Україні винищувачі F-16
08:11 Дніпропетровщина: вночі росіяни вдарили з важкої артилерії по громаді у Нікопольському районі
07:38 31 січня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:14 Сьогодні в Україні очікується сніг з дощем: прогноз погоди на 31 січня
00:21 Президент Хорватії заявив, що «Крим ніколи більше не буде частиною України»

30 січня

23:17 Тищенко заявив, що глава ВР підписував документи про відрядження до Таїланду – Стефанчук заперечив
22:53 МОЗ: Українці мають право перетинати державний кордон, прямуючи на лікування за межі України
21:31 За минулі п’ять років Nike заробив $19 млрд на бренді Майкла Джордана – баскетболіст отримує 5% від контракту
20:10 Нардеп Трухін вкотре пропустив засідання ВАКС щодо справи про хабар: виявилося, що він у закордонному відрядженні
19:54 Співголова Соціал-демократичної партії Німеччини не виключає постачання винищувачів Києву
19:37 Український футболіст Маліновський перепросив за обійми з росіянином після обурення вболівальників
19:23 Британський фотограф показав світлини повсякденного життя в Україні 1990-х років
18:57 Акторка серіалу «Надприродне» Енні Вершинг померла у віці 45 років
18:51 Повіреного у справах України в Тегерані викликали до МЗС Ірану
17:51 Іран та Росія об’єднали свої банківські системи на тлі західних санкцій
17:16 У Донецькій області загинув 24-річний пілот, який відводив літак від житлових будівель
16:38 «Боремося за вільне майбутнє і для нас, і для України» — бійці батальйону імені Джохара Дудаєва розповіли, як воюють на боці Києва
16:01 Каньє Вест вихопив телефон у прихильниці та викинув його: артист перебуває під слідством
15:29 В Європі колишній театр російського балету видає себе за Одеський оперний
14:25 На заході України затримано російського агента, який готував ракетний удар по енергетичній інфраструктурі
Партнерський матеріал
14:11 Як купувати одяг, не переплачуючи: гайд по онлайн-магазинах Туреччини
14:04 У Пакистані стався вибух у мечеті: є загиблі
13:10 Визначено чотири пріоритетні напрями фінансування відновлення України – Шмигаль
13:02 В Антарктиді знайшли рідкісний метеорит, який містить одні з найстаріших матеріалів у Сонячній системі

Сьогодні в Україні очікується сніг з дощем: прогноз погоди на 31 січня

За даними синоптиків у вівторок, 31 січня, по всій Україні очікуються опади у вигляді дощу зі снігом.

Вівторок, 31 січня 2023, 07:14
Підтримати

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні у всіх регіонах очікується дощ зі снігом, місцями ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер переважно південно-західний, у західних областях з переходом на північно-західний 7-12 м/с, у Карпатах та вдень в західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вдень від -1 до +4 градусів, на високогір’ї Карпат протягом доби -4…-9 градусів.

У Києві сьогодні вдень невеликий сніг з дощем. Подекуди ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Вдень у столиці близько 0 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC/

Теги: дощ, 31 січня, дощ, опади, погода в Україні, погода на сьогодні, погода, прогноз погоди, сніг, Укргідрометцентр

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook