Сьогодні в Україні очікується сніг з дощем: прогноз погоди на 31 січня

За даними синоптиків у вівторок, 31 січня, по всій Україні очікуються опади у вигляді дощу зі снігом.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні у всіх регіонах очікується дощ зі снігом, місцями ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер переважно південно-західний, у західних областях з переходом на північно-західний 7-12 м/с, у Карпатах та вдень в західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вдень від -1 до +4 градусів, на високогір’ї Карпат протягом доби -4…-9 градусів.

У Києві сьогодні вдень невеликий сніг з дощем. Подекуди ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Вдень у столиці близько 0 градусів.