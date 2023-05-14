День матері — міжнародне та локальне свято на честь матері сім’ї, а також материнства, материнських зв’язків та впливу матерів у суспільстві. Його відзначають у різні дні у багатьох частинах світу. В Україні офіційно відзначається щорічно, починаючи з 2000 року у другу неділю травня. Цього року свято припало на 14 травня.

Про це повідомляють #Букви.

У 1914 році, президент США Вудро Вільсон оголосив другу неділю травня національним святом на честь усіх американських матерів. Після завершення Першої світової війни День Матері почали відзначати й у Європі.

Слідом за США другу неділю травня оголосили святом 85 країн, зокрема: Гонконг, Індія, Малайзія, Мексика, Нікарагуа, Об’єднані Арабські Емірати, Оман, Пакистан, Катар, Саудівська Аравія, Сінгапур, Австралія, Україна та інші.

П’ятий президент України та лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко привітав усіх українських матерів з їхнім святом: “Слава нашим Героїням”, – написав він.

Привітала українських матерів і віце-прем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

“Під час війни серце й молитва Матері оберігає, захищає та наближає нашу Перемогу. Низький уклін усім українським матерям!”, – висловила свої побажання посадовиця.

Юлія Тимошенко у своєму привітанні наголосила, що бути мамою – це важко, проте водночас “бути мамою – це знати й відчувати життя у всій його безмежній повноті”. Також вона побажала, щоб кожна мати дочекалася свого сина, своєї доньки і перемоги.

“Є у Василя Симоненка такий вірш “Жорна”. Про вічну українську матір, яка крутить своїми натрудженими руками тяжкі кам’яні жорна, аби спекти хліба… “Цілую руки, що крутили жорна у переддень космічної доби” – писав поет…Цілуємо й ми. З вдячністю, з повагою, з невимовною любов’ю”, – відзначила Тимошенко.

Привітали українських матерів і в Генеральному штабі Збройних сил України і від імені всіх військовослужбовців побажали радості, любові та щастя.

“Від імені всіх військовослужбовців вітаємо наших матерів, особливо тих, чиї сини та дочки зараз ведуть тяжкі бої за нашу Україну. Ваша сила, мужність та невичерпна любов надають нам відваги та стимулу продовжувати боротьбу за мир та безпеку нашої країни. Дякуємо за все, що ви робите для нас та нашої перемоги. Нехай ваші серця будуть наповнені радістю, любов’ю та щастям”, – йдеться у дописі.