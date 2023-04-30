30 квітня в Україні відзначають День прикордонника. Українські політики привітали їх з професійним святом.

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Сьогодні в Україні відзначають День прикордонника. Свято відзначають щорічно починаючи з 2018 року.

Президент України Володимир Зеленський у своєму привітанні подякував прикордонникам, підрозділи яких воюють за Україну у найгарячіших точках фронту.

“Дякую за рішучість, з якою ви, наші прикордонники, разом із усіма силами оборони і безпеки України звільняли від окупанта нашу Київщину і Харківщину, наш український Херсон, наші північні регіони України. Дякую за міцну віру в Україну, з якою ви у запеклих боях знищували російського окупанта і в 14-му році, і коли почалось повномасштабне вторгнення агресора”, – наголосив президент.

П’ятий президент України та лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко зазначив, що саме бійцям прикордонної служби довелось першими приймати удар російського агресора як у 2014, так і у 2022 роках.

“Вартові рубежів тримали кордон з честю, мужністю і патріотизмом. Тримали до останнього. І зараз кожен день проявляють героїзм, б’ючися за нашу Перемогу. Щиро вдячний нашим хлопцям та дівчатам за те, що стали для українців опорою та стіною і у такий нелегкий для країни час охороняють наш кордон. Пам’ятаємо подвиг кожного, хто боровся та віддавав своє життя за Батьківщину”, – написав політик.

Привітав українських прикордонників і Головнокомандуючий Збройних сил України Валерій Залужний.

“Ви перші, хто зустрів наступ російських окупантів на українському кордоні. Ви перші, хто дав гідну відповідь ворогу. Як тоді, так і зараз, демонструєте відвагу та відданість Батьківщині. Пліч-о-пліч зі Збройними Силами міцно стоїте в бою на передніх рубежах та героїчно стримуєте противника на всіх напрямках”, – наголосив він.

Юлія Тимошенко у своєму привітанні наголосила, що саме український прикордонник вказав напрям російському кораблю на початку повномасштабного вторгнення.

“Наші прикордонники – чудові й неймовірні люди. Не даремно й найвідоміший вислів про “русскій воєнний корабль” та про те, куди йому йти, належить українському прикордоннику з острова Зміїний”, – написала політикиня.