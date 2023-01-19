19 січня українці святкують Водохреще – третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу, яке має свої особливі звичаї та традиції. Втім, досі історики та дослідники сперечаються, чи має це свято українське коріння або ж є наслідком впливу з боку росіян.

Про це повідомляє видання “Локальна історія”.

За словами етнолога та кандидата історичних наук Юрія Пуківського, головна подія Водохреща – це водосвяття на річці або озері. Зазначається, що напередодні свята на водоймах вирізали ополонку у формі хреста. Зокрема, на Закарпатті вірили, що такий проріз і навіть місце довкола нього “має чудодійну силу”.

Також, як зауважив етнолог, з льоду вирубували хрест, обливаючи його буряковим квасом, від чого він ставав яскраво-червоним, а іноді хрест обкладали ялинковими гілочками.

На свято біля водойми збиралася вся громада. До річки, озера або ставка йшли урочистою процесією. Біля берега чи ополонки відбувалася урочиста церемонія. Священник над плесом промовляв молитву, а відтак тричі занурював у воду срібного хреста. Після цього її вважали освяченою, пише “Локальна історія”.

Крім того, процес водосвяття іноді супроводжувався пострілами з рушниць та випусканням в небо голубів, які символізували появу Божого Духа.

Воду, яку набирали із посвяченої ополонки, вважали “цілющою”. Її зберігали впродовж року і вживали при різних потребах. Пили від зурочення, лихоманки, головного болю, змазували хворі місця, лікували дитячий переляк, окроплювали домівки, зрошували ниви під час посіву, – додає Пуківський.

Станом на сьогодні пірнання в ополонки називають неукраїнською традицією, мовляв, предки не влаштовували таких купань.

Справді, купання у водоймах на Водохреще не було поширеним явищем на українських етнічних землях. Зрештою цей звичай і сьогодні не є масовим, – додав етнолог.

“І все ж, свідчення низки українських народознавців доводять, що традиція купань на Водохреще таки існувала. Занурення в йорданську ополонку були поширені в центральних та східних областях України. Зазвичай в освячену воду стрибали найсміливіші чоловіки й парубки”, – йдеться у матеріалі “Локальної історії”.

Зауважується, що купання в ополонці фіксували науковці в різних історико-етнографічних районах України: на Волині та Поділлі, Середньому Подніпров’ї, Закарпатті та Буковині.

Раніше у Православній церкві України пояснювали, що купання на Водохреща не має нічого спільного з “очищенням від гріхів”, а також не пов’язане з українськими традиціями.

“Немає описів такого дійства ані у давніх джерелах, ані у дослідженнях про традиції козацької України, ані у спогадах людей старшого віку”, – пишуть в ПЦУ.