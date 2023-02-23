Сьогодні, 23 лютого, Україна почала отримувати гуманітарні мости з нової партії, яку передала Чехія.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

У відомстві зазначили, що Чеська Республіка – лідер неформального клубу підтримки українських доріг. Ця держава першою надіслала тимчасові металеві мости для відновлення сполучення у постраждалих від бойових дій областях.

Відтак, упродовж 2022 року Чехія подарувала Україні 10 переправ.

Сьогодні в Україну почала прибувати нова партія гуманітарних мостів. Адміністрація державних матеріальних резервів Чеської Республіки надіслала партію з 14 металевих конструкцій.

“Дякуємо союзним країнам, котрі під час війни прийшли на допомогу Україні у відбудові транспортної інфраструктури. Разом переможемо”, – подякували у Мінінфраструктури.

Окрім цього, нещодавно Україна отримала від уряду Швеції 6 катерів, які можна використати як понтонні переправи.

У межах гуманітарної допомоги Швеція надіслала 6 катерів, які можна використати як понтонні переправи. Це перші подібні спецзасоби, які отримали цивільні дорожники, раніше їх використовували виключно військові інженери.

У розкладеному вигляді ці понтонні переправи мають довжину 8 метрів, тому їх можна використовувати для відновлення транспортного сполучення на звільнених від російських військ територіях України.

Крім того, у відомстві зазначили, що завдяки цим переправам вдасться налагодити стабільне постачання гуманітарної допомоги в деокуповані громади та налагодити логістику постачань продукції для відновлення економічної активності в громадах.

У міністерстві нагадали, що з початку широкомасштабної війни РФ тимчасові мости Україні відправили Чехія, Франція, Норвегія. Частину конструкцій вже встановлено, вони функціонують на деокупованих територіях Київщини, Чернігівщини й Харківщини.

Загалом з 24 лютого 2022 року облаштовано 80 тимчасових переправ, ще три переправи зараз знаходяться на етапі облаштування.