У четвер, 25 лютого, COVID-вакцину отримали всі регіональні склади. Сьогодні вакцинація проти коронавірусу почнеться у всіх областях.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

“Вакцина вже доставлена на всі регіональні склади”, – заявив Ляшко.

Також він нагадав, що у перший день вакцинації, 24 лютого, було проведено 159 щеплень. Зокрема у Черкаській області вакцину отримали 80 осіб, у Чернігівській – 10, у Київській – 19, у Житомирській – 40, а у Вінницькій – 10.

Сьогодні, 25 лютого, вакцинація стартує у Полтавській, Сумській, Донецькій, Луганській, Чернівецькій, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській, Закарпатській, Тернопільській, Івано-Франківській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Рівненській, Волинській, Кіровоградській, Харківській областях та місті Києві.

Напередодні Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca: їх 23 лютого привезли вантажним літаком в аеропорт “Бориспіль”.