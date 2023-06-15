Джерело: Jerusalem Post

Астероїд 2020 DB5 має величезні розміри — 850 метрів. Він має пролетіти приблизно за 4,3 мільйона кілометрів від Землі. Це набагато дальше ніж Місяць, але все одно близько в космічному масштабі.

Ймовірність падіння астероїда 2020 DB5 на Землю невелика, проте наслідки цієї події були б катастрофічними для планети. У разі зіткнення такого великого астероїда з нашою планетою, в найкращому випадку можна очікувати спустошення одного з континентів, залежно від точки удару. У гіршому випадку це може призвести до глобальної катастрофи.

Вчені з’ясували, що протягом наступних 1000 років мінімум 28 астероїдів шириною 1 км або більше можуть наблизитись до Землі на дуже малій відстані, значно ближче ніж Місяць.