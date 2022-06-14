Сьогодні в межах шостого пакета санкцій від Європейського Союзу три російські банки будуть відімкнені від міжбанківської системи SWIFT. Серед них – найбільший банк Росії "Сбербанк".

Про це інформує російська служба BBC.

Окрім “Сбербанку”, від платіжної системи відімкнуть також два менших – “Россельхозбанк” і “Московський кредитний банк”.

Санкції були погоджені після тривалих та напружених консультацій між європейськими лідерами як відповідь на воєнну агресію Росії щодо України.

Представники банків, як і раніше, стверджують, що відключення від “SWIFT не сильно вплине на їхню роботу”.

У “Сбербанку” заявили, що працюють у звичайному режимі, і відключення від SWIFT не змінить ситуації з міжнародними розрахунками.

У “Московському кредитному банку” і “Россельхозбанку” зазначили, що операції всередині Росії йтимуть у штатному режимі, усі умови для нормальної діяльності банків забезпечені. У “Московському кредитному банку” міжнародні транзакції будуть здійснюватися трохи довше, але вже-ж лишаються можливими.