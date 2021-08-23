У понеділок, 23 серпня, в Києві відбудеться інавгураційний саміт "Кримської платформи", спрямований на консолідацію міжнародних зусиль щодо деокупації українського Криму.

#Букви розповідають, що потрібно знати про цей захід.

Що таке “Кримська платформа”?

Україна ініціювала “Кримську платформу” як міжнародний консультаційно-координаційний формат для повернення питання тимчасово окупованого Криму до порядку денного.

Їдея її створення, зокрема, прозвучала 23 вересня 2020 року у Генасамблеї ООН. Тоді президент України Володимир Зеленський під час виступу запросив лідерів країн-учасниць ООН долучитися до створення міжнародної платформи для обговорення деокупації Криму.

Платформа спрямована на: підвищення ефективності міжнародного реагування на триваючу незаконну окупацію Криму Росією; посилення міжнародного тиску на Кремль; запобігання подальшим порушенням прав людини на півострові. Головна мета – деокупація Криму та повернення його Україні мирним шляхом.

Офіційно діяльність платформи буде започаткована на її установчому саміті в Києві 23 серпня 2021 року. На заході буде схвалена спільна декларація, в якій планується окреслити основні параметри міжнародної політики щодо Криму.

Основні напрямки роботи платформи наступні:

• консолідація міжнародної політики невизнання будь-якої зміни міжнародно-правового статусу Криму;

• ефективність санкцій, їх посилення та запобігання обходу;

• захист прав людини і міжнародного гуманітарного права;

• забезпечення безпеки в Азово-Чорноморському регіоні та за його межами, захист принципу свободи навігації;

• подолання негативних екологічних та економічних наслідків окупації.

Слоган “Кримської платформи” звучить так: “Крим – це Україна: сильніші разом”. Логотипом платформи є зображення стовпів древнього Херсонеса, що символізують демократію, над якими пурхає птах (символ свободи та миру). Ці символи водночас поєднуються в обриси кримськотатарської тамги та українського Тризуба.

Що відомо про сьогоднішній саміт?

Установчий саміт “Кримської платформи” відбудеться 23 серпня в Києві (КВЦ “Парковий”). Початок – об 11:30.

Саміт “покликаний продемонструвати єдність світової спільноти навколо позиції, що “Крим – це Україна”, засудити злочини РФ в Криму і навколо нього, а також окреслити параметри міжнародної політики деокупації”. Він складатиметься з двох частин.

Першу частину відкриє співачка Джамала піснею “1944”.

В рамках інавгураційного саміту заплановано:

• виступ президента України Володимира Зеленського;

• виступ спікера Верховної Ради України Дмитра Разумкова;

• виступ прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля;

• виступи глав іноземних делегацій;

• виступ лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва тощо.

Також планується ще один, підсумковий, виступ Володимира Зеленського, після чого буде схвалена Спільна декларація за результатами саміту.

Друга частина (15:30 – 20:00) проходитиме у форматі панельних дискусій.

Загалом плануються чотири тематичні панелі, на яких обговорять наступні теми:

• політика невизнання спроби анексії Криму, санкції;

• безпека Азово-Чорноморського регіону;

• права людини та міжнародне гуманітарне право;

• економічні та екологічні наслідки окупації.

Хто візьме участь?

У саміті “Кримської платформи” візьмуть участь представники 46 держав та міжнародних організацій.

Так, на рівні президентів будуть представлені: Латвія, Литва, Естонія, Польща, Угорщина, Словаччина, Словенія, Молдова, Фінляндія. Також у саміті візьме участь президент Європейської Ради Шарль Мішель.

На рівні прем’єр-міністрів будуть представлені: Румунія, Грузія, Хорватія, Швеція.

Дві держави будуть представлені на рівні глав парламентів: це Швейцарія і Чехія.

А від ряду держав приїдуть міністри закордонних справ: це Туреччина, Франція, Іспанія, Італія, Бельгія, Австрія, Нідерланди, Люксембург, Ірландія, Данія, Болгарія, Чорногорія, Північна Македонія.

Від Великої Британії та Португалії участь у саміті візьмуть міністри оборони. Від Німеччини прибуде міністр економіки та енергетики Петер Альтмаєр.

Американську делегацію очолила Дженніфер М. Гренхольм, міністерка енергетики США. А від Норвегії приїде держсекретар МЗС.

На саміті “Кримської платформи” також будуть присутні представники НАТО (заступник генерального секретаря), Ради Європи (генсекретар Марія Пейчинович-Бурич), Європейської комісії (віце-президент Валдіс Домбровскіс) та ГУАМ (Організації за демократію та економічний розвиток – на рівні генсекретаря).

Крім того, прибудуть посли Нової Зеландії, Австралії, Кіпру, Канади, Мальти, Японії, Греції, Ісландії.

Що далі?

Діяльність “Кримської платформи” продовжиться до досягнення головної мети – деокупації українського Криму.

Її планується здійснювати паралельно на кількох рівнях:

• глав держав та урядів;

• міністрів закордонних справ;

• парламентів та міжпарламентських асамблей;

• громадянського суспільства та експертного середовища.

Декларація, яку ухвалять за результатами саміту “Кримської платформи”, буде відкрита для підписання іншими державами. Крім того, Україна працюватиме над залученням нових країн до формату “Кримської платформ”.

Як зауважив Володимир Зеленський, офіси “Кримської платформи” діятимуть не лише в Україні, а й у низці інших країн. У Києві функціонуватиме центральний офіс, а країнах-підписантах декларації “будуть відкриватися ті чи інші напрями, пов’язані з деокупацією Криму”.