Про це повідомляє інтернет-видання Strana.best.

Син покійного – Андрій Деркач – повідомив, що відспівування батька відбудеться у неділю, 16 січня, о 12.00 у Трапезному храмі Києво-Печерської Лаври.

“Одна з останніх фотографій із Леонідом Васильовичем Деркачом. Саме йому Митна Служба зобов’язана своїм становленням, розвитком і реальною реформою. До останнього він жив її проблемами, переживав за людей, підтримував порадою та справою. А для мене він був і назавжди залишиться старшим Другом і мудрим Наставником. Вічна пам’ять гідній Людині….”, – написав у Facebook Голова Державної митної служби України, Анатолій Макаренко.

Біографія

Леонід Деркач народився 19 липня 1939 року у Дніпропетровську. Державну діяльність розпочав у 1972 році зі служби у КДБ СРСР, де обіймав посади від оперуповноваженого до начальника відділу кадрів Управління.

Як голова СБУ Деркач створив Ситуаційний центр у системі Служби безпеки України.

“Ситуаційний центр у цілодобовому режимі обробляв та систематизував всю інформацію, яка надходила з усіх куточків світу та областей нашої країни. Вона могла надавати інтерес з точки зору національної безпеки та для політичного керівництва країни”, – пояснює колишній товариш по службі Леоніда Деркача Валерій Філіпов.

Філіпов згадує, що Леонід Деркач приділяв особливу увагу професійній підготовці співробітників СБУ. Він не переносив крадіжки та корупцію.

Леонід Деркач, за спогадами Філіпова, мав феноменальну пам’ять — він пам’ятав всі імена та прізвища людей, з якими йому доводилося працювати ще в молодості.