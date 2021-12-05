Сьогодні, 5 грудня, у всьому світі відзначають День волонтера, або Міжнародний день добровольців в ім'я економічного та соціального розвитку.

Про це повідомляють #Букви.

Свято було засновано у 1985 році з ініціативи Генасамблеї ООН. В Україні ж його офіційно визнали 10 грудня 2003 р. постановою Кабінету міністрів. Власне волонтерський рух розпочався у нашій країні у 90-х роках, але найбільшого масштабу набув з Революції Гідності та початку військової агресії Росії проти України. У перший рік війни волонтери майже всім забезпечували армію, пограбовану міністрами оборони експрезидента-втікача Віктора Януковича: від білизни і їжі до тепловізорів і маскувальних сіток.

Вони і зараз допомагають ЗСУ, а також включилися у боротьбу з коронавірусом. І водночас беруть участь у місіях Червоного Хреста і інших міжнародних організацій.

Україна – єдина країна в світі, в якій цей день переходить у День збройних сил, що відзначається 6 грудня. Міністерство оборони зазначає: “З цієї нагоди особливо сильно хочеться висловити вдячність та привітати всіх тих, хто за покликом душі своєю безкорисною працею робить країну сильнішою. Волонтери – це ті, хто щодня реагує на виклики і загрози суспільства та біль окремої людини, це люди з великим серцем та незламним характером”. У міністерстві подякували волонтерам за постійну підтримку і самовіддану допомогу українським захисникам і захисницям, за те, що волонтери поряд з нашими воїнами в “найгарячіших” точках.