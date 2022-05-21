Про це повідомляє пресслужба угруповання Об’єднаних сил.
Також підрозділи ППО збили один безпілотний літальний апарат типу “Орлан-10”.
За інформацією військових ООС, уздовж усієї смуги оборони росіяни застосовували авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки й міномети різних систем та завдали ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури й мирних житлових кварталах.
Російські військові обстріляли понад 40 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнувавши та пошкодивши понад 30 цивільних об’єктів, зокрема:
- 13 житлових будинків;
- чотири заводи;
- науково-виробничий заклад;
- інститут іноземних мов;
- залізничну станцію;
- музичну школу;
- дві пожежно-рятувальні частини;
- ділянку газопроводу;
- високовольтну лінію електромереж;
- цвинтар;
- низку господарських і складських приміщень.
Проте угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції на Донецькому і Луганському напрямках.
- Нагадаємо, що внаслідок російських обстрілів Харківської області 8 людей дістало поранення, 5 з яких мешканці Харкова.
- Також російські військові завдали ракетного удару, а також здійснили обстріли “градами” та мінометами території між Харківською та Сумською областями. Водночас постраждало прикордоння Чернігівської області.
- Раніше російські окупанти укотре здійснили ракетний обстріл українських міст. Сьогодні ракети влучили по Рівненській області.