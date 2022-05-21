Протягом доби українські військовослужбовці знищили 5 танків, чотири артилерійські системи, 10 одиниць бойової броньованої техніки та два автомобілі окупантів.

Про це повідомляє пресслужба угруповання Об’єднаних сил.

Також підрозділи ППО збили один безпілотний літальний апарат типу “Орлан-10”.

За інформацією військових ООС, уздовж усієї смуги оборони росіяни застосовували авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки й міномети різних систем та завдали ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури й мирних житлових кварталах.

Російські військові обстріляли понад 40 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнувавши та пошкодивши понад 30 цивільних об’єктів, зокрема:

13 житлових будинків;

чотири заводи;

науково-виробничий заклад;

інститут іноземних мов;

залізничну станцію;

музичну школу;

дві пожежно-рятувальні частини;

ділянку газопроводу;

високовольтну лінію електромереж;

цвинтар;

низку господарських і складських приміщень.

Проте угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції на Донецькому і Луганському напрямках.