Про це повідомляє пресслужба угруповання Об’єднаних сил.

Також підрозділи ППО збили один безпілотний літальний апарат типу “Орлан-10”.

За інформацією військових ООС, уздовж усієї смуги оборони росіяни застосовували авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки й міномети різних систем та завдали ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури й мирних житлових кварталах.

Російські військові обстріляли понад 40 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнувавши та пошкодивши понад 30 цивільних об’єктів, зокрема:

  • 13 житлових будинків;
  • чотири заводи;
  • науково-виробничий заклад;
  • інститут іноземних мов;
  • залізничну станцію;
  • музичну школу;
  • дві пожежно-рятувальні частини;
  • ділянку газопроводу;
  • високовольтну лінію електромереж;
  • цвинтар;
  • низку господарських і складських приміщень.

Проте угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції на Донецькому і Луганському напрямках.