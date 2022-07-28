Про це повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі “Українській правді”.
За словами Ігната, росіяни випустили “Калібри” з акваторії Чорного моря, “Іскандери” з району Зябровка Гомельської області Білорусі та ракети Х-22 з дальніх бомбардувальників Ту-22м3, які базуються на аеродромі Шайковка в Росії.
Загалом військові РФ випустили близько 20 ракет. На жаль, через важкість ураження такого типу повітряних цілей, цього разу ППО не вдалося збити ракети.
Нагадаємо, що в ніч на 28 липня росіяни знову обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок чого постраждали дві громади — Зеленодольська та Апостолівська. Згодом ворог знову вдарив по Криворізькому району Дніпропетровської області.
Також сьогодні внаслідок ракетного обстрілу Миколаєва постраждали заклади освіти та житлові будинки. За словами міського голови, росіяни “не зраджують собі та цинічно обстрілюють цивільну інфраструктуру”.
Вже вранці, 28 липня, російські армійці з території Республіки Білорусь випустили низку ракет по території Чернігівської та Київської областей.
- Водночас контрнаступ Збройних сил України в Херсонській області набирає обертів. Британські розвідники вважають, що українські сили, ймовірно, створили плацдарм на південь від річки Інгулець, яка утворює північний кордон з тимчасово окупованим Херсоном.
- Варто зауважити, що під час закритого брифінгу адміністрації президента США Джо Байдена щодо ситуації в Україні членам Палати представників повідомили, що за час повномасштабної війни в Україні армія РФ втратила понад 75 000 осіб пораненими та вбитими.
- Втім, у Сполучених Штатах вважають, що встановлені окупаційною “владою” російські “лідери” в Україні проведуть фіктивні “референдуми” з метою анексії частини України. Американці пообіцяли, що діятимуть швидко, аби дати зрозуміти Росії, що ця тактика не спрацює.