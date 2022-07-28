Протягом першої половини 28 липня військові РФ випустили по території України близько 20 ракет. У багатьох областях лунала "тривога", деякі з них зазнали влучань.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі “Українській правді”.

За словами Ігната, росіяни випустили “Калібри” з акваторії Чорного моря, “Іскандери” з району Зябровка Гомельської області Білорусі та ракети Х-22 з дальніх бомбардувальників Ту-22м3, які базуються на аеродромі Шайковка в Росії.

Загалом військові РФ випустили близько 20 ракет. На жаль, через важкість ураження такого типу повітряних цілей, цього разу ППО не вдалося збити ракети.

Нагадаємо, що в ніч на 28 липня росіяни знову обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок чого постраждали дві громади — Зеленодольська та Апостолівська. Згодом ворог знову вдарив по Криворізькому району Дніпропетровської області.

Також сьогодні внаслідок ракетного обстрілу Миколаєва постраждали заклади освіти та житлові будинки. За словами міського голови, росіяни “не зраджують собі та цинічно обстрілюють цивільну інфраструктуру”.