Про це повідомляють #Букви.
У квітні 2014 року місто Маріуполь опинилося під окупацією проросійських сил.
9 травня з Донецька на допомогу маріупольським сепаратистам вирушило близько 80 “народних ополченців”. Повідомлялося також про перебування у місті бойовиків зі Слов’янська та кадирівських найманців.
Згідно з інформацією бійців спецбатальйону “Азов”, маріупольських сепаратистів фінансували та керували ними не місцеві – ймовірно, росіяни. Серед залучених до протистояння були місцеві кримінальні лідери та бізнесмени.
На світанку 13 червня 2014 року розпочалася активна фаза штурму Маріуполя проукраїнськими силами.
Штаб-квартиру бойовиків зачистили бійці батальйону “Азов”. Також Маріуполь звільняли дві роти батальйону “Дніпро-1”, 79 окрема аеромобільна бригада та 1-а бригада Національної гвардії.
Звільнення Маріуполя стало у ході гарячої фази російсько-української війни переломним: це завадило подальшій окупації України.
Сьогодні місто майже зруйноване – Росія знову прийшла до нього 24 лютого, день початку повномасштабної війни. Понад 30 тисяч загиблих (достеменно невідома точна кількість), депортовані громадяни України, фільтраційні табори, гуманітарна катастрофа, знищені будинки – це не повний перелік того, що порадувала РФ Маріуполю 8 років після останньої зустрічі.
На Маріуполь чекає повторне звільнення та відбудування. Але не забуваймо про його захисників – полонених Росією військових із “Азовсталі”. Їх потрібно повернути додому живими.
- Нагадаємо, третій командир полку “Азов”, військовий Максим Жорін констатував обмін 220 тілами захисників Маріуполя. Тіла у жахливому стані, тому для того, щоб когось опізнати, потрібні будуть місяці. Він також закликав не забувати про полонених українських військових.
- Раніше у тимчасово окупованому Маріуполі російська “влада” перейменувала Площу Свободи на площу Леніна і підняли над нею свій триколор.
- Також російські загарбники у терміновому порядку готуються до відкриття інфекційного відділення на базі лікарні швидкої медичної допомоги (ЛШМД) через спалах холери.
- Адже епідемічна ситуація в Маріуполі погіршується щоденно. Найближчим часом у місті можуть виникати спалахи дизентерії та холери.