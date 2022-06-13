Через вісім років після того, як українські військові звільнили місто Маріуполь (Донецька область) від проросійських сил, місто знову окуповане.

Про це повідомляють #Букви.

У квітні 2014 року місто Маріуполь опинилося під окупацією проросійських сил.

9 травня з Донецька на допомогу маріупольським сепаратистам вирушило близько 80 “народних ополченців”. Повідомлялося також про перебування у місті бойовиків зі Слов’янська та кадирівських найманців.

Згідно з інформацією бійців спецбатальйону “Азов”, маріупольських сепаратистів фінансували та керували ними не місцеві – ймовірно, росіяни. Серед залучених до протистояння були місцеві кримінальні лідери та бізнесмени.

На світанку 13 червня 2014 року розпочалася активна фаза штурму Маріуполя проукраїнськими силами.

Штаб-квартиру бойовиків зачистили бійці батальйону “Азов”. Також Маріуполь звільняли дві роти батальйону “Дніпро-1”, 79 окрема аеромобільна бригада та 1-а бригада Національної гвардії.

Звільнення Маріуполя стало у ході гарячої фази російсько-української війни переломним: це завадило подальшій окупації України.

Сьогодні місто майже зруйноване – Росія знову прийшла до нього 24 лютого, день початку повномасштабної війни. Понад 30 тисяч загиблих (достеменно невідома точна кількість), депортовані громадяни України, фільтраційні табори, гуманітарна катастрофа, знищені будинки – це не повний перелік того, що порадувала РФ Маріуполю 8 років після останньої зустрічі.

На Маріуполь чекає повторне звільнення та відбудування. Але не забуваймо про його захисників – полонених Росією військових із “Азовсталі”. Їх потрібно повернути додому живими.