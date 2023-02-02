2 лютого 2015 року, у віці 46 років, повертаючись до Києва з концерту в Кривому Розі, загинув знаменитий український музикант Андрій Кузьменко (на псевдо Кузьма Скрябін). Автівка музиканта зіткнулася з молоковозом.

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Майбутній співак, продюсер, телеведучий та лідер гурту “Скрябін” народився у місті Самбір на Львівщині у родині вчительки музики Ольги та інженера Віктора Кузьменків.

Захоплення музикою в артиста з’явилося наприкінці 70-х, а вже за кілька років він почав самостійно створювати пісні.

Спочатку – в невеличкому гурті на місцевих дискотеках. Згодом – в межах проєкту “Ланцюгова реакція”, до якого, крім Кузьми, долучилися його однокласники.

У 1986 році Андрій зустрів гітариста Володимира Шконду, з яким згодом створив музичний гурт. Саме це стало першим етапом створення “Скрябіна”.

У 1995 році виходить перший кліп Андрія Кузьменка на пісню “Train”, який показали на українському телебаченні.

Напочатку 2000-х український гурт співпрацював із російський продюсером Леонідом Бурлаковим. Тоді він займався групою “Мумій Троль”, співачкою Земфірою, але ця співпраця завершилася на кількох концертах у Москві.

Загалом гурт “Скрябін” випустив 21 альбом та часто потрапляв до топів українських та європейських чартів.

Кузьменко мав активну політичну позицію, яка частково звучала в його інтерв’ю. До прикладу, він фінансово підтримував бійців АТО та приходив до лікарень, де лікували бійців.

“Якщо немає націоналізму – немає нації, я так до цього ставлюся. Націоналізм має бути не агресивним, він повинен бути дипломатичним, інтелігентним, і тоді я його підтримую”, – говорив артист.

2 лютого 2015 року, за офіційною версією МВС України, на 86 км автошляху Кривий Ріг – Кропивницький позашляховик Toyota Sequoia, за кермом якого перебував співак, зіткнувся з молоковозом ГАЗ-53. Від отриманих травм Андрій Кузьменко загинув через пів години на місці.

У серпні 2020 року Президент Володимир Зеленський надав Кузьмі Скрябіну звання Героя України посмертно.

“Звання присвоєно за видатні особисті заслуги у формуванні вітчизняного культурного простору, вагомий внесок у розвиток національного музичного мистецтва, багаторічну плідну творчу і громадську діяльність”, – йдеться в повідомленні.