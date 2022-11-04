Станом на ранок 4 листопада в українській столиці без електропостачання залишилось 450 000 споживачів, що у півтора раза більше, аніж у попередні дні.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, вранці 4 листопада без електроенергії у Києві залишилось 450 000 помешкань. Це – у півтора раза більше, аніж у попередні дні, наголосив очільник столиці.

Кличко зауважив, що таке стабілізаційне вимкнення відбувається лише за умови перевантаження центрального вузла енергосистеми країни.

“Звертаюся до всіх мешканців столиці: максимально економте електроенергію, бо ситуація залишається складною!”, – написав Віталій Кличко.

Варто зауважити, що через низку атак на енергетичні об’єкти України, у багатьох українських областях, зокрема й на Київщині, щоденно вимикають електроенергію.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба припустив, що у разі продовження російських ракетних атак на критичну інфраструктуру може відбутися повне відключення електроенергії. У разі продовження ракетних атак, деякі пошкодження потребуватимуть двотижневого відновлення.