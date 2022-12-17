Сьогодні вранці росіяни укотре обстріляли Херсон: загинула одна людина

Вранці 17 грудня російські окупаційні війська укотре обстріляли Херсон. Є загиблий та поранена.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його даними, цього ранку окупанти обстріляли Корабельний район Херсона з РСЗВ та артилерії.

Унаслідок злочинних дій росіян загинув 36-річний чоловік, який у момент обстрілу перебував у своїй автівці.

Окрім цього, поранення отримала 70-річна жінка. ЇЇ ушпиталили, на даний час їй надають всю необхідну медичну допомогу.

Додамо, що російські армійці щоденно обстрілюють Херсон після його деокупації. Так, напередодні, 16 грудня, по області та Херсону окупанти 27 разів відкривали вогонь, внаслідок чого одна людина загинула, а троє отримали поранення.