Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається що сьогодні, у період з 9:00 по 12:00 силами ЗСУ було знищено російський штурмовик Су-25 та БПЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”.

Ворожі цілі знищили підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ на східному напрямку.

Варто зауважити, що протягом 23 січня Повітряні сили ЗСУ збили шість російських повітряних цілей, на загальну суму близько $40 млн. Мовиться про два російські штурмовики Су-25, ударний вертоліт Ка-52, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”.

Довідка. Су-25 – одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також знищення об’єктів із заданими координатами у випадку льотної погоди. Об’єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, а також повітряні маловисотні, повільні цілі: гелікоптери й транспортні літаки. Орієнтовно один такий штурмовик коштує $11 млн.

“Орлан-10” – російський багатофункціональний безпілотник. Він призначений для тривалого спостереження за об’єктами у важкодоступній місцевості, зокрема під час проведення пошукових та ремонтних робіт. Апарат обладнаний 12 камерами високої роздільної здатності, що дає змогу створювати якісні 3D-карти. Він використовується для відео- та фотозйомки, може працювати як ретранслятор. Ціна безпілотника варіюється від $87 до $120 тис.