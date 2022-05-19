Сьогодні, 19 травня, відзначають Всесвітній день вишиванки. Традиційно, воно святкується щороку в третій четвер травня. Свято вважається міжнародним тому, що вишиті сорочки притаманні не лише українцям, а й багатьом іншим народам світу.

Про це повідомляють #Букви.

У нашій державі свято було започатковано у 2006 році, а кого ініціатором стала Леся Воронюк, студентка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Історія вишитої сорочки

Процес вишивання розвивався протягом декількох століть, проте точно встановити період виникнення саме вишиванки важко. Наприклад, найдавнішими зразками вважаються вишиті сорочки, знайдені поблизу села Мізін у Чернігівській області.

Предки українців навчалися виготовляти унікальні відтінки ниток, вигадували нові орнаменти та техніки. Гарні візерунки вміла майже кожна жінка. В процесі вони молилися та вірили, що молитви зроблять вишиванку певним оберегом. Водночас дівчата вишивали сорочки для весілля. Також більш популярними були чоловічі святкові та повсякденні вишиванки.

Символізм вишитої сорочки

Якщо сорочка прикрашена геометричними візерунками – це символізує стихії природи та родючість землі, такі візерунки характерні для Гуцульщини. Рослинні орнаменти та квіти притаманні Чернігівському регіону й символізують материнську любов, сімейне щастя.

Варто зазначити, що тварин і птахів вишивали по всій Україні. Згідно з віруваннями майстрів, вони приносили вірність, достаток та довголіття.

Особлива увага приділялася кольору ниток й полотна, білий колір – невинність і чистота, червоний – життєва сила, зелений – природа та спокій, чорний – печаль і туга.