Про це президент заявив сьогодні під час трансляції на українських телеканалах.
Володимир Зеленський наголосив, що українська влада запускає програму економічного патріотизму – цільові програми підтримки окремих галузей. Він анонсував зменшення податкового навантаження на бізнес, обмеження перевірок і зниження ПДВ на бензин та дизель.
Президент України наголосив, що зараз усім політикам необхідно стати державними діячами та заради України відкинути свої амбіції.
“Перед записом цього відео я зустрівся з лідерами всіх парламентських фракцій і груп”, – сказав очільник держави.
Зеленський наголосив, що нині усі усвідомлюють, що Україні необхідна оборонна коаліція – єдність, швидкі та важливі рішення для економічної стійкості і обороноздатності держави.
“Сьогодні всі політики і партії одного кольору – синьо-жовтого”, – наголосив президент України.
Він анонсував зустріч з ТОП-50 великого бізнесу та зазначив, що у цей час бізнес також має захищати – економіку, фінанси та створювати робочі місця.
Під час цього ж звернення Володимир Зеленський заявив, що підписав указ про призов резервістів в особливий період. Воєнний стан поки що не потрібно вводити, зазначив очільник держави.
- Нагадаємо, 21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін у своїх указах про визнання незалежності терористичних угруповань “ДНР” та “ЛНР” доручив Міноборони РФ забезпечити “функцію підтримання миру” російськими військовими на території ОРДЛО.
- 22 лютого Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден виступив із промовою на тлі визнання Російською Федерацією “республіками” окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також рішення про введення російських військ на територію ОРДЛО. Американський Президент заявив про запровадження санкцій задля стримування агресії Росії.
- Під час сьогоднішнього засідання Верховна Рада України ухвалила постанову № 7088, котра засуджує визнання Російською Федерацією незалежності самопроголошених “ДНР” та “ЛНР”.