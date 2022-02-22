Президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням до українського народу та наголосив, що зараз необхідно зрощувати економіку, енергетичну незалежність і єднатися.

Про це президент заявив сьогодні під час трансляції на українських телеканалах.

Володимир Зеленський наголосив, що українська влада запускає програму економічного патріотизму – цільові програми підтримки окремих галузей. Він анонсував зменшення податкового навантаження на бізнес, обмеження перевірок і зниження ПДВ на бензин та дизель.

Президент України наголосив, що зараз усім політикам необхідно стати державними діячами та заради України відкинути свої амбіції.

“Перед записом цього відео я зустрівся з лідерами всіх парламентських фракцій і груп”, – сказав очільник держави.

Зеленський наголосив, що нині усі усвідомлюють, що Україні необхідна оборонна коаліція – єдність, швидкі та важливі рішення для економічної стійкості і обороноздатності держави.

“Сьогодні всі політики і партії одного кольору – синьо-жовтого”, – наголосив президент України.

Він анонсував зустріч з ТОП-50 великого бізнесу та зазначив, що у цей час бізнес також має захищати – економіку, фінанси та створювати робочі місця.

Під час цього ж звернення Володимир Зеленський заявив, що підписав указ про призов резервістів в особливий період. Воєнний стан поки що не потрібно вводити, зазначив очільник держави.