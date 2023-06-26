За даними синоптиків, у понеділок, 26 червня, в усіх областях України очікуються опади у вигляді дощу.

Джерело: Укргідрометцентр

На всій території України прогнозується хмарна погода з проясненнями. Місцями очікуються короткочасні дощі, грози, на Лівобережжі місцями – значні дощі.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у північних, центральних та східних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі дорівнюватиме 11-16°, вдень – 20-25°, у північно-східних областях – 15-20°; у південній частині вночі – 17-22°, вдень – 24-29°.

У Києві сьогодні також хмарно з проясненнями. Місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря по області дорівнюватиме вночі 11-16°, вдень – 20-25°. У столиці вночі буде 14-16°, вдень – 21-23°.