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Валерій Залужний народився 8 липня 1973 року у місті Новоград-Волинський Житомирської області.

Навчання в Одеському інституті Сухопутних військ закінчив у 1997 році, з відзнакою. Пройшов службу на всіх щаблях командування – від командира взводу до командира батальйону.

У 2007 році закінчив Національну академію оборони України із золотою медаллю і був призначений на посаду начальника штабу — першого заступника командира 24-ї ОМБр. У 2009 році був призначений командиром 51 ОМБр, на цій посаді перебував до 2012 року.

2014 року закінчив Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. Як найкращий випускник оперативно-стратегічного рівня підготовки нагороджений перехідним мечем королеви Великої Британії.

В липні 2014 року був призначений заступником командира сектора “С” АТО. Відтоді керував майже всіма угрупованнями, які там створювались – у 2017 році був начальником штабу – першим заступником командувача військ ОК “Захід”. У 2018-у – начальником Об’єднаного оперативного штабу ЗСУ – першим заступником командувача Об’єднаних сил. У 2019-у – командувач ОК “Північ”.

У 2020 році Залужний закінчив Острозьку академію за спеціальністю “Міжнародні відносини”. В липні 2021-го був призначений Головнокомандувачем Збройних Сил України – першим, який не служив у радянській армії. У березні 2022 року отримав найвище військове звання генерала.

За час повномасштабної війни він не дав жодного інтерв’ю ЗМІ, але відстояв Київ, відбив ворога з півночі країни, потрапив у список 100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time.

Генерал Залужний нагороджений Хрестом бойових заслуг (2022, є першим кавалером відзнаки) та орденом Богдана Хмельницького III ступеня (2016). Одружений, має двох доньок – старша військова, молодша навчається на лікарку.

Улюблені книги Головнокомандувача – “Мій шлях у задзеркалля” Володимира Горбуліна та поетична збірка “Особливий лелека” Богдана Голови.

“Ці вірші дуже ніжні. Хлопчина пише їх з 12 років. І коли ти розумієш, що ця дитина – в інвалідному візку і в нього працює лише один палець, і він набирає їх на комп’ютері, то це – шок. Така людина заслуговує на повагу” – розповідав генерал.