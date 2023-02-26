Сьогодні виповнюється 90 років від дня народження блаженнішого Любомира Гузара: його цитати про Україну

26 лютого відзначають 90 років від дня народження блаженнішого Любомира Гузара. Народився майбутній Глава Української греко-католицької церкви (УГКЦ) у Львові та прожив до 2017 року.

Про це повідомили #Букви.

Любомир Гузар був главою УГКЦ протягом 2001-2011 років. Діяч народився 1933 року в родині Ярослава Гузара та Ростислави Демчук. У Львові, який тоді входив до складу Польської Республіки, він закінчив народну школу та перший клас гімназії, після його родина емігрувала.

Любомир Гузар прожив 20 років в США і 24 роки в Італії, після чого у 1993 році повернувся в Україну та оселився біля Львова. Всього він провів 46 років в еміграції.

Йому вдалося отримати українське громадянство вдалося вже на посаді глави УГКЦ у 2001 році. Помер Блаженнійший Любомир у 2017 році у Києві.

Український інститут національної пам’яті зазначив, що “Гузар зробив чимало для відродження й утвердження авторитету Української греко-католицької церкви, яку радянська влада в 1946 році загнала в підпілля й намагалася знищити”. За роки діяльності він домігся перенесення митрополії зі Львова до Києва. Крім того, йому вдалося поширити діяльність УГКЦ по всій Україні.

Коли йому здоров’я не дозволяло повноцінно виконувати обов’язки – став першим главою УГКЦ, який добровільно склав свої обов’язки.

“Любомир Гузар приніс в Україну досвід свободи і став зразком нерадянської людини”, — згадував про Владику архиєпископ Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ Ігор Ісіченко.

Його прадідом був Дмитро Гузар — священник УГКЦ, парох у містечку Завалів, батько українського правника та громадського діяча Лева Гузара. Ще він був тестем письменника, нотаріуса Володимира Левицького, більш відомого за псевдонімом Василь Лукич.

У Патріаршому соборі Воскресіння Христового з нагоди 90-річчя патріарха Любомира Гузар Блаженніший Святослав очолить Архиєрейську Божественну Літургію. Також відбудеться офіційне проголошення Року патріарха Любомира Гузара в УГКЦ та Україні, який раніше проголосив Архиєрейський Синод УГКЦ в Україні для належного вшанування світлої пам’яті блаженнішого Любомира.

Цитати Любомира Гузара про Україну та українців:

“Любов до України – це прекрасний слоган. Можна говорити палкі слова про любов до України: це ні до чого не зобов’язує. А любити треба українців, жителів цієї країни – це є любов до України”.

“Не можна забувати, що ми всі колись були молодими й про нас також старші казали, що ми нічого не варті, бо не такі, як вони. Якраз навпаки – молоді люди назагал є ідеалістами, бажають кращого. Тільки часто ми залишаємо їм такий світ, в якому нелегко жити”.

“Наш народ має духовну силу здобути остаточну перемогу. Цю силу треба використати: відректися корупції, забезпечити рівність прав, навчити тих громадян, які ще цього не зробили, служити ближнім, а не тільки собі. Ніхто з тих, хто ще не став на шлях до перемоги, не може виправдати себе, кажучи, що це понад мої сили”.

“Нам треба дуже багато працювати над собою, і серйозно працювати. І не дбати кожному виключно про свою кишеню, але дбати про загальне благо – тоді всім нам буде добре. А є ще дуже багато людей у нас, які готові за гріш продати душу, на жаль. Багато з них це робить, продають себе за гріш. Але Бог дасть, може, що будемо крок за кроком це очищувати. Нам потрібно дуже солідного духовного очищення”.

“Багато хто думає, що мир – то відсутність війни. Але мир є це дещо більше. Мир – ще й добрі стосунки між людьми, коли ми не брешемо один одному, не шукаємо вигоду, не бажаємо зла. Мир треба нести кожного дня, кожного дня треба налагоджувати контакти між людьми, шукати доброго спілкування”.

“Ми маємо прекрасний приклад – Японію. У 19 столітті Японія була дуже відсталою. Що японці зробили? У другій половині 19 століття і на початку 20-го дуже багато японців роз’їхались по цілому світу. Але вони повернулись і Японія у 20 столітті стала світовою потугою, завдячуючи мудрій політиці. Частина цієї політики була: виїхати і повернутися. Я не маю ні найменшого застереження до виїзду, але повернись”.

“Мусимо постаратися, щоби дати можливість молодим людям працювати, щоби сім’ї були забезпечені, мусимо подбати, щоби мати нормальну державу. Якщо цього не буде – надія на повернення є дуже мала”.



















Сьогодні виповнюється 90 років від дня народження блаженнішого Любомира Гузара: його цитати про Україну // 10 фото