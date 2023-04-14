Станом на 14 квітня в енергосистемі України зберігається достатній резерв потужності, виробництва електроенергії достатньо для покриття потреби споживачів.

Про це інформує пресслужба “Укренерго”.

Зазначається, що працюють всі види генерації, зокрема триває експорт електроенергії в Молдову (до 98 МВт в різні години). Також триває незначний імпорт зі Словаччини (2-4 МВт у різні години).

Зокрема, сьогодні опалювальний сезон завершився у всіх областях України.

У компанії пояснили, що багато води у річках забезпечують активну роботу гідроелектростанцій упродовж всієї доби, і ще більше зростання генерації ГЕС при покритті пікового споживання зранку та ввечері. Зокрема, у певний період часу частка ГЕС у структурі виробництва становить близько 20%, заміщаючи частину теплової генерації.

За даними “Укренерго”, цьогоріч води дуже багато, фіксується підняття рівня води у Дніпрі і Дністрі. Для уникнення масштабних підтоплень населених пунктів вздовж річок на гідроелектростанціях “Укргідроенерго” здійснюються контрольовані скиди води.

Щодо ремонтних робіт, то відновлення енергосистеми після масованих атак РФ все ще триває. Пріоритетним наразі є відновлення надійності живлення. Для цього ремонтні бригади щоденно працюють на всіх об’єктах високовольтної мережі, які зазнали російських атак.

“Щоб зменшити навантаження на енергосистему, яка зазнала тяжких пошкоджень ворога і все ще продовжує відновлюватися, просимо, за можливості, переносити використання потужної техніки на нічні та денні години”, – наголосили в “Укренерго”.