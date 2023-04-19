Станом на 19 квітня в енергосистемі України зберігається достатній резерв потужності для забезпечення електроенергією споживачів.

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

Зазначається, що нічна атака росіян безпілотниками по Одеській області не мала наслідків для енергосистеми та не призвела до необхідності обмеження споживання.

Крім того, триває експорт електроенергії у Словаччину, Польщу та у Молдову. Також зі Словаччини продовжується незначний імпорт. За даними “Укренерго”, працюють всі види генерації.

Проте в Україні продовжується водопілля. Гідроелектростанції “Укргідроенерго” працюють упродовж всієї доби і для мінімізації наслідків повені проводять контрольовані скиди води на Дніпрі та Дністрі.

У компанії зазначили, що складна ситуація з енергопостачанням залишається вздовж лінії фронту. Вчора вкотре під обстріл росіян потрапили розподільчі мережі на Донеччині.

“Відновлення енергосистеми триває. Ремонтні бригади працюють на всіх об’єктах високовольтної мережі, які зазнали російських атак, пріоритетом залишається відновлення надійності живлення”, – розповіли в “Укренерго”.

А також додали, що на Харківщині та на Запоріжжі за минулий тиждень бригади “Укренерго” провели ремонт та повернули в роботу 2 магістральні лінії електропередачі, які раніше пошкодили російські загарбники.

В “Укренерго” закликали українців, за можливості, переносити використання потужної техніки на нічні та денні години.